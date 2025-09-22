УКР
Росія повністю вивела війська з Білорусі після навчань "Захід-2025", - ДПСУ

Росія завершила виведення своїх сил з території Білорусі після спільних навчань "Захід-2025".

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ні під час самих навчань, ні після них не було зафіксовано активності Росії в напрямку українського кордону чи безпосередньо поруч із ним.

"Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону", - наголосив Демченко.

Він також додав, що чисельність російських військових на цьогорічних навчаннях була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.

Білорусь (8077) Держприкордонслужба ДПСУ (6431) військові навчання (2814)
Їх там і було небагато, для імітації «навчань»!!
Китайці керують, кріпаками московськими!!
показати весь коментар
22.09.2025 11:56 Відповісти
Сцикуни.
показати весь коментар
22.09.2025 11:57 Відповісти
А, що? А вторгення не буде, про який гуділи всі "експерти"?
показати весь коментар
22.09.2025 12:12 Відповісти
Шо там, дорогу домой нашли? А то бацька объяснял, что в 22-м заблудились и к Киеву вышли
показати весь коментар
22.09.2025 12:14 Відповісти
Полякали їжака голою дугою.
показати весь коментар
22.09.2025 12:44 Відповісти
ДПСУ? Есть внешняя разведка? Да в статье написано что кто-то с кем-то совместно следит. А ДПСУ имеет информацию про кордон парашка и белозасрашки? Или нужно докладывать, а докладывать нечего. И остальные помощники "слежения" в своих отчетах напишут тоже самое? А что на справди никто не знает.
показати весь коментар
22.09.2025 13:00 Відповісти
 
 