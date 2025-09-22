Росія повністю вивела війська з Білорусі після навчань "Захід-2025", - ДПСУ
Росія завершила виведення своїх сил з території Білорусі після спільних навчань "Захід-2025".
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ні під час самих навчань, ні після них не було зафіксовано активності Росії в напрямку українського кордону чи безпосередньо поруч із ним.
"Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону", - наголосив Демченко.
Він також додав, що чисельність російських військових на цьогорічних навчаннях була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.
