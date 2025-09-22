Потік людей через український кордон стабілізувався, але виїздить все ще більше, – ДПСУ

Пасажиропотік через український кордон після зниження на 21% у першій половині місяця, за тиждень з 13 по 19 вересня стабілізувався.

Так, минулого тижня кількість перетинів кордону збільшилась всього на 1,7% – до 616 тис., повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби.

При цьому приблизно вирівнялися потоки на в’їзд та виїзд, хоча виїздить з України все ще більше людей: кількість прибулих минулого тижня зросла до 306 тис. (з 285 тис. тижнем раніше), а кількість тих, хто виїхав з країни, зменшилася до 310 тис. (з 321 тис.).

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також трохи зросла – до 135 тис. зі 133 тис., як і потік машин із гуманітарними вантажами – до 491 з 458.

При цьому сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року на 12% вищі, ніж за аналогічний період торік: тоді за подібні сім днів з України виїхало 280 тис. та в’їхало 270 тис. людей, хоча потік машин був трохи більшим – 136 тис.

Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається. Так, з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни чистий відтік населення з України становив 223 тис. осіб. За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., а з початку четвертого – на 155 тис.

Як повідомлялося, у липні Нацбанк України погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік ще 0,2 млн громадян, як і цього року.

За припущеннями НБУ, українці почнуть повертатися лише у 2027 році і їх кількість буже значно меншою, ніж очікувалося раніше (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб).