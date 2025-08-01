Біженці почнуть повертатися в Україну з 2027 року, доти відтік населення триватиме, – Нацбанк
Національний банк України очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб.
Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП.
Як передбачається, в 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).
При цьому НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис., у попередньому прогнозі – 500 тис. осіб).
Серед причин міграції з України – збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли Росією всієї території України та теракти проти цивільного населення. Зростала й адаптація українців до життя за кордоном.
Окрім того, продовження термінів перебування в Європейському Союзі та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів.
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.
Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.
Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.
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Далі буде ... ще нічого не скінчилося - ВОНО нікуди йти зі влади не збирається!
пану Александр Мовчан #575353 ?? 👀🧐
Про яку саме погану політику ти булькочиш - Армія, мова, віра?
Напишу більш спрощенно.
Але якщо при владі будуть ефективні Зе менеджери - то навпаки виїдуть
В Києві знаю колег монтажників в яких 15-20 років стажу - 3- 4 штуки баксів в місяць. В мене був знайомий ,якого я вчив - він з нуля дійшов за 5-6 років до 3-4 штук баксів . Були б мізки та бажання.
В мене товариш в селищі з населенням в 7-10 тисяч не може знайти нормального менеджера на магазин побутових товарів на зарплату 25-30 тисяч. Людям простіше сидіти вдома в селі ,бухати і перебиватися підробітками чим ходити на роботу кожен день.
Чому українці погоджуються працювати за копійки та мало заробляють, а не як ваші знайомі - бо всі ліниві та тупі? НЕ ВІРЮ.
В процесі роботи відсіваю дві третіх таких людей доки знаходжу більш менш адекватного фахівця
Тим більше що країни ЕС будуть робити все щоб ці люди, які адаптувались, залишились там назавжди.
Алкашню, пройдисвітів та трутнів звісно випруть.
Вони будуть будувати майбутню Україну.
За що ж голосували в 2019 році....Куди поділись мрійники?
В 2027 буде ще гірше ніж в 2026, а в 26 гірше ніж в 25. Бо тут все завжди лише гірше.
але НБУ дуже зельоний - тобто тупий
навіщо
яка мета таких побрехеньок крім збурити і роздратувати суспільство
я думаю що в цьому році тільки форсувальників Тиси і втікачів через кордони буде не менше 200 тис. А щодо легальних то ще більше