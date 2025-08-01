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Новини
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Біженці почнуть повертатися в Україну з 2027 року, доти відтік населення триватиме, – Нацбанк

Нацбанк у 5 разів скоротив очікування щодо повернення українських біженців

Національний банк України очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб.

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП.

Як передбачається, в 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).

При цьому НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис., у попередньому прогнозі – 500 тис. осіб).

Серед причин міграції з України – збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли Росією всієї території України та теракти проти цивільного населення. Зростала й адаптація українців до життя за кордоном.

Окрім того, продовження термінів перебування в Європейському Союзі та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Автор: 

біженці (730) мігранти (445) НБУ (9469) прогноз (1102)


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Топ коментарі
+8
Аби хоч 5% повернулось в цей "пай" пуцелейби.
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01.08.2025 16:09 Відповісти
+7
при зеленський шоблі слуг та 🤡...не повернуться навіть ті хто за нього ср* ку драв !!!
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01.08.2025 16:10 Відповісти
+6
Оптимисты, однако... Фиг сюди хто повернеться.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
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Аби хоч 5% повернулось в цей "пай" пуцелейби.
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01.08.2025 16:09 Відповісти
Оптимисты, однако... Фиг сюди хто повернеться.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
при зеленський шоблі слуг та 🤡...не повернуться навіть ті хто за нього ср* ку драв !!!
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01.08.2025 16:10 Відповісти
Мля... У циганки на вокзалі спитайте. Надійніше буде.
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01.08.2025 16:11 Відповісти
А што по етому поводу думаєт таваріщ Чернишов?
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01.08.2025 16:28 Відповісти
Нацбанк в нас тепер міністерство соцполітики, а єрмак запасний президент
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01.08.2025 16:12 Відповісти
повернуться щоб що? далі паржать? ви оптимісти однак
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01.08.2025 16:12 Відповісти
Доголосувалися в 2019 році "шарікови73%" до повного ЗЕ-Швондєра!

Далі буде ... ще нічого не скінчилося - ВОНО нікуди йти зі влади не збирається!
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01.08.2025 16:12 Відповісти
а "шарікови73%" хто породив, підказати чи самотужки те дійде
пану Александр Мовчан #575353 ?? 👀🧐
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01.08.2025 16:15 Відповісти
Відсутність відчуття відповідальності за свої дії.
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01.08.2025 16:24 Відповісти
Тупим баранам сказали шо винні "ТІ 73%"..і тупі барани повторюють це як мантру--а відкрити очі і подивитись чия політика привела це непорозуміння до влади мозку не вистачає
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01.08.2025 16:24 Відповісти
Тупі барани не захотіли думати і зробили собі гірше.
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01.08.2025 16:27 Відповісти
Думали, що серіальчік то і є життя.
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01.08.2025 16:29 Відповісти
Що на твою думку так сильно не сподобалося тупим баранам, що для них самогубство було більш прийнятним варіантом?
Про яку саме погану політику ти булькочиш - Армія, мова, віра?
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01.08.2025 16:32 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ну ти і напоносив🤣🤣🤣
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01.08.2025 16:42 Відповісти
Що саме ти не зрозумів?
Напишу більш спрощенно.
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01.08.2025 16:45 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ти думаєш я читатиму твій пропогандонський бред🤣🤣
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01.08.2025 16:50 Відповісти
Відкрийте кордон та всі інші повиїзджають дивлячись на найвеличнішого та його корупцію та бусифікацію.
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01.08.2025 16:13 Відповісти
Не спіши - Нацбанк! - ніхто не знає шо завтра буде
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01.08.2025 16:13 Відповісти
Треба, Лисого міністром Єдності призначити...
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01.08.2025 16:14 Відповісти
Так зе! попереджав, що воно - наш вирок..і ті, хто оце наголосував - 100% не повернеться.
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01.08.2025 16:15 Відповісти
Серед причин міграції з України - збереження жебрацького існування на всій території України.
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01.08.2025 16:15 Відповісти
З прогнозами згоден. Але у нас зараз питаннями біженців нацбанк займається?
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01.08.2025 16:16 Відповісти
Це моя суто приватна думка - люди робочих спеціальностей в Україну не повернуться.
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01.08.2025 16:16 Відповісти
Можуть повернутися при певних умовах . Якщо будуть відкриті кордони ,закінчиться війна - буде відбудова - буде брак робітничих спеціальностей - то зарплати спокійно вийдуть на рівень польських .
Але якщо при владі будуть ефективні Зе менеджери - то навпаки виїдуть
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01.08.2025 16:19 Відповісти
У нас тільки ціни можуть польські перевищувати. Зарплати ніколи не будуть.
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01.08.2025 16:21 Відповісти
В Львові нормальні майстри,які працювали на себе, заробляли не набагато менше чим в Польщі - і не бачили сенсу кудись їхати. І в кого є наразі право на відстрочку і зараз заробляють свої 2 тисяч доларів і нікуди не поїдуть .
В Києві знаю колег монтажників в яких 15-20 років стажу - 3- 4 штуки баксів в місяць. В мене був знайомий ,якого я вчив - він з нуля дійшов за 5-6 років до 3-4 штук баксів . Були б мізки та бажання.
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01.08.2025 16:26 Відповісти
як ви собі представляєте країну без медсестер лікарів вчителів а за нинешні зп х й хто повернеться а чоловіки всі виїдуть до жінок зостануться одні злодії і кому ви будете щось виробляти
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01.08.2025 16:30 Відповісти
монтажник буде навчати ваших дітей в школі так ви хочч трохи думаєто коли писете
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01.08.2025 16:31 Відповісти
Будуть - всі все одно не виїдуть
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01.08.2025 16:31 Відповісти
Згоден,це в великіх містах.В райцентрах і на періферії 500$ це максімум.
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01.08.2025 16:32 Відповісти
Якщо ви про зарплати то - так . Ви праві . Але на переферії - брак хороших робочих спеціальностей - електриків ,сантехніків і т.д .
В мене товариш в селищі з населенням в 7-10 тисяч не може знайти нормального менеджера на магазин побутових товарів на зарплату 25-30 тисяч. Людям простіше сидіти вдома в селі ,бухати і перебиватися підробітками чим ходити на роботу кожен день.
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01.08.2025 16:36 Відповісти
А тепер з дикою мобілізації - взагалі зникли люди...
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01.08.2025 16:37 Відповісти
Неправда. Не може кожен хто забажає стільки заробляти. В людей навіть заощаджень таких немає.
Чому українці погоджуються працювати за копійки та мало заробляють, а не як ваші знайомі - бо всі ліниві та тупі? НЕ ВІРЮ.
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01.08.2025 16:35 Відповісти
Повірте - саме так - ЛІНИВІ ,ДУРНІ ,БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІ, НЕ ХОЧУТЬ ВЧИТИСЯ ,БУХАЮТЬ .

В процесі роботи відсіваю дві третіх таких людей доки знаходжу більш менш адекватного фахівця
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01.08.2025 16:39 Відповісти
Може кожен ,хто РЕАЛЬНО ЗАБАЖАЄ і буде працювати в цьому напрямку , А ліниві ,дурні та брехливі - звичайно ,що ні . А таких в нас дуже багато
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01.08.2025 16:41 Відповісти
Зрозуміло - ще один нелюд.
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01.08.2025 16:51 Відповісти
Потрібно щоб і Україні було краще чим там, де вони зараз живіть та працюють.
Тим більше що країни ЕС будуть робити все щоб ці люди, які адаптувались, залишились там назавжди.
Алкашню, пройдисвітів та трутнів звісно випруть.
Вони будуть будувати майбутню Україну.
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01.08.2025 16:26 Відповісти
Є ще питання національності . Не кожен хоче жити в країні - де тебе завжди будуть вважати жителем 2 сорту . лише твої діти та внуки - будуть повноцінними членами країни. Тому частина людей при нормальних умовах можуть повернутися. В Україні можна заробляти - якщо не виберуть чергового блазня
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01.08.2025 16:29 Відповісти
Не забувайте за безкарність мусорів і іншіх силовиків,продажніх суддів тощо.
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01.08.2025 16:28 Відповісти
То точно ефективні менеджери, як колись сказав Хмара- шпана ліквадаторів !
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01.08.2025 16:35 Відповісти
Про яке првернення йде мова? Війна тільки розгорається, бомбардування посилюються.
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01.08.2025 16:18 Відповісти
Не повіриш. У них четвнртий рік війна цього року закінчується.
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01.08.2025 16:19 Відповісти
повертайся. досить вже з іспанськими... розважатись.
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01.08.2025 16:37 Відповісти
Можна спробувати, збільшити громадян Закарпаття на 10млн.
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01.08.2025 16:20 Відповісти
Що ж це таке, не хочуть повертатись в країну мрій де Зеленський буде президентом?
За що ж голосували в 2019 році....Куди поділись мрійники?
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01.08.2025 16:21 Відповісти
Повернутись і стати рабами зелених виродків? ПНХ!!!
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01.08.2025 16:23 Відповісти
Після прогнозів НБ про підвищення вартості комунальних платежів.про заробітну платню.та ціни на "підножний корм" .до України ніхто не повернеться ,,а навпаки теритоіюУкраїни залишить ще більша чисельність українського народу......
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01.08.2025 16:23 Відповісти
А що чарівного трапиться 2027? На теріторії україни знайдеться невідомий елемент, який зробить багатими?
В 2027 буде ще гірше ніж в 2026, а в 26 гірше ніж в 25. Бо тут все завжди лише гірше.
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01.08.2025 16:24 Відповісти
Так і буде. Навіть після війни буде гірше. Французи кажуть що після війни завжди гірше як під час.
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01.08.2025 16:27 Відповісти
Відомо що - в москалів ракети закінчаться, інвестиції відбудова підвищення зарплат і так далі.
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01.08.2025 16:31 Відповісти
в 5 разів менше від 0 - це нуль

але НБУ дуже зельоний - тобто тупий
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01.08.2025 16:24 Відповісти
Багато з тих кого тут знаю не збираються повертатись. Повернуться коли їх виженуть, виходу не буде. Ті що тут прижились, працюють і мають житло явно повертатись не збираються. Є тут молоді чоловіки, не працюють і не збираються, їх мабуть виженуть. І дівок які не працюють теж можуть вигнати. Найгірше що вони можуть для того робити - не працювати, а вони того не розуміють. Хочуть грошей, окреме житло/квартиру і не працювати. Квартири є, але за них платити треба, а якщо нема роботи то квартиру не дадуть, бо чим будуть платити без зарплати?
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01.08.2025 16:25 Відповісти
ну дівки знайдуть чим заплатити. їм гроші легше добути.
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01.08.2025 16:38 Відповісти
Може й так, але то неофіційна робота, а за неї квартири не дають і їх можуть вигнати. Тут так молоді циганки працюють.
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01.08.2025 16:44 Відповісти
У Нацбанку сьогодні день окуітєльних байок.
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01.08.2025 16:25 Відповісти
Поки в Україні керує найвеличніший із шайкою риго-гумористів, доти буде відтік населення!
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01.08.2025 16:28 Відповісти
При цьому НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис., у попередньому прогнозі - 500 тис. осіб). НБУ.а на яку "зелену маліну" 100000 тисяч повернеться.а чи "зеграбіжники можуть запропонувати цим людям ,якісь кращі умови "заробити кусок хліба" як в ЄС?
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01.08.2025 16:34 Відповісти
вопще прикольно самі собі брехню пишуть як лектори кпсс
навіщо
яка мета таких побрехеньок крім збурити і роздратувати суспільство
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01.08.2025 16:34 Відповісти
чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб.

я думаю що в цьому році тільки форсувальників Тиси і втікачів через кордони буде не менше 200 тис. А щодо легальних то ще більше
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01.08.2025 16:38 Відповісти
Фуй ви вгадали? повертатись нікуди.
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01.08.2025 16:49 Відповісти

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