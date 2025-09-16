ЄС затвердив рекомендації для завершення тимчасового захисту українських біженців

Рада ЄС затвердила рекомендації для узгодженого завершення режиму тимчасового захисту українців після 4 березня 2027 року.

Документ визначає спільні підходи для моменту, коли умови в Україні дозволять безпечне повернення, повідомляє Liga.net.

Рекомендації передбачають два ключові напрями подальшої роботи:

держави-члени мають пропонувати українцям можливість оформлення дозволів на постійне перебування на інших підставах, якщо вони виконають встановлені для цього умови (у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням або родинними обставинами); розвиток програм добровільного повернення в Україну.

При цьому, у межах програм добровільного повернення пропонується дозволити українським біженцям зі статусом тимчасового захисту здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів повинні бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени ЄС також мають передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами.

Водночас країни ЄС мають надавати повну інформацію про можливості зміни статусу, пов’язані з цим права і пільги, а також про доступні програми повернення. Рекомендовано запускати інформаційні кампанії, присвячені добровільному поверненню.

Окремо запропоновано створювати Unity Hubs, що фінансуватимуться коштом ЄС. Такі центри слугуватимуть точками контакту для українців, допомагатимуть із документами та консультуватимуть щодо працевлаштування як у країні перебування, так і в Україні.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди почали відмовляти українським біженцям у притулку. Це пов’язано зі знаною переповненістю центрів для розміщення біженців, оскільки наразі в країні доступні лише близько 97 тис. місць, однак майже всі вони зайняті.