Нідерланди почали відмовляти українським біженцям у притулку

Центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання.

Про це пише видання NOS, передає LIGA.net.

Асоціація голландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію "вкрай критичною" і закликає уряд Нідерландів до негайних дій.

Наразі в країні доступні близько 97 тис. місць для розміщення біженців, і майже всі вони зайняті.

Попри це, війна в Україні триває, і, за даними Асоціації, щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців. Більшість тих, хто прибуває, — це жінки та діти, серед них є й чоловіки, які приїздять працювати.

Утрехт – одне з міст, яке нещодавно вперше було змушене відмовити українським біженцям у наданні житла. Крім того, через брак фінансування місто ризикує закрити частину наявних місць.

Місцева влада вже не вперше звертає увагу на цю проблему. У березні VNG разом із чотирма найбільшими містами Нідерландів направили термінового листа прем'єр-міністру.

Зраз муніципалітети знову звертаються до національного уряду, вимагаючи довгострокового плану дій та додаткового фінансування.

Як зазначається, однією з головних причин кризи є дефіцит приміщень. Муніципалітети часто не є власниками будівель, де розміщують біженців, і змушені платити високу орендну плату. Інвестувати в нові об'єкти також складно, оскільки забудовники вимагають фінансових гарантій, перш ніж братися за переобладнання, наприклад, офісних приміщень під житло.

Юридично муніципалітети не мають права відмовляти українцям у наданні прихистку, але через безвихідь це іноді все ж таки відбувається. Відтак, відмови стають причиною судових позовів.

Місто Дордрехт також регулярно змушене відмовляти українцям. Наразі там перебуває близько тисячі біженців, половина з яких живе в колишній офісній будівлі.

Міністерство з питань притулку та міграції визнає стурбованість VNG і заявляє, що існує "важка ситуація, коли вразливі переселенці не отримують необхідного притулку". За словами представника міністерства, наразі розглядається питання "хто і де буде розміщений".

У довгостроковій перспективі нідерландське міністерство розглядає можливість вимагати внесок від самих українців. Ідея полягає в тому, що якщо вони мають дохід, то можуть сплачувати оренду або навіть самостійно забезпечувати себе житлом.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди анонсували виділення 300 млн євро на відбудову та зміцнення України у 2025-2026 роках.

У травні стало відомо, що нідерландська промисловість працює над планом запуску супутників для військової підтримки України.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Перед тим повідомлялося, що впродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, і це сталося переважно за рахунок українських біженців.