Нідерланди оголосили про виділення Україні 300 мільйонів євро. Куди спрямують кошти?

Нідерланди анонсували виділення 300 млн євро на відбудову та зміцнення України у 2025-2026 роках.

Про це рішення повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп під час Конференції з відновлення України (URC) в Римі, передає LIGA.net.

Ці гроші – частина суми, яку уряд Нідерландів раніше зарезервував на 2025 та 2026 роки для невійськової допомоги Україні.

Загалом ідеться про понад 500 млн євро – 252 млн євро на рік.

Призначення суми визначено наступним, зокрема:

30 млн євро використають для підтримки нідерландських компаній у проєктах відновлення України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF);

52 млн євро – на відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання;

4 млн євро – на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові спільно з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті;

20 млн євро (10 млн на рік) – на посилення кіберзахисту України.

У травні повідомлялося, що нідерландська промисловість працює над планом запуску супутників для військової підтримки України.

У квітні стало відомо, що Нідерланди виділять Україні 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони.