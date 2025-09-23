Польща з 25 вересня відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск
Після завершення військових навчань "Захід-2025" у Білорусі Польща знову відкриває прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За його словами, прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю будуть знову відкриті опівночі 25 вересня.
Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". У Польщі заявили, що кордон відкриють лише тоді, коли будуть впевнені, що безпека поляків повністю гарантована.
Нагадаємо, раніше в ДПСУ заявили, що Росія повністю вивела війська з Білорусі після навчань.
Дронів злякалися??
Лепрозорій має бути відгорожений!!
Пункти тільки для гуманітарних питань! : виїзд українців та політичних з.к.