УКР
Новини
846 10

Польща з 25 вересня відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск

Туск прокоментував проліт шахедів у Польщу

Після завершення військових навчань "Захід-2025" у Білорусі Польща знову відкриває прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю будуть знову відкриті опівночі 25 вересня.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". У Польщі заявили, що кордон відкриють лише тоді, коли будуть впевнені, що безпека поляків повністю гарантована.

Також читайте: Білорусь нікого не збирається захоплювати, бо "не зможе", - Лукашенко

Нагадаємо, раніше в ДПСУ заявили, що Росія повністю вивела війська з Білорусі після навчань.

Автор: 

Білорусь (8080) кордон (4925) Польща (8994) Туск Дональд (589)
Потрібно шоб з білорусі ше Шахеди на Польщу налетіли - один раз не рахується
показати весь коментар
23.09.2025 15:55 Відповісти
щоб зло перемогло - добро має просто ніхера не робити
показати весь коментар
23.09.2025 15:58 Відповісти
Ну і Дура!
показати весь коментар
23.09.2025 15:58 Відповісти
Польща відкриває прикордонні пункти з Білоруссю ...та відновлює блокування українського кордону.
показати весь коментар
23.09.2025 15:59 Відповісти
Ляхи бздять перед ****** та циганом . Їм краще нам кисень перекрити на всіх кордонах, але тільки не каца-**********.
показати весь коментар
23.09.2025 16:00 Відповісти
Стесняюсь спросить - А "цыган" - это хто?
показати весь коментар
23.09.2025 16:03 Відповісти
К вам зашли еще не все арабы с ************* паспортами.
показати весь коментар
23.09.2025 16:06 Відповісти
Не послідовні барани , що ще тук скажеш
показати весь коментар
23.09.2025 16:07 Відповісти
Шо зассалі??
Дронів злякалися??
Лепрозорій має бути відгорожений!!
Пункти тільки для гуманітарних питань! : виїзд українців та політичних з.к.
показати весь коментар
23.09.2025 16:10 Відповісти
Китай зателефонував до Брюсселя, ті до Варшави - бізнес, нічого більше!
показати весь коментар
23.09.2025 16:16 Відповісти
 
 