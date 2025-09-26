На прикордонні Чернігівщини, Сумщини та Харківщини щодоби фіксують сотні обстрілів, - ДПСУ
На прикордонні Сумської, Чернігівської та Харківської областей російські війська здійснюють сотні обстрілів на добу, застосовуючи весь доступний арсенал озброєння.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільше ударів припадає на Сумщину та Харківщину, де ворог активно використовує артилерію, міномети, дрони-камікадзе, безпілотники на оптоволокні, а також авіацію зі скиданням керованих авіабомб. Чернігівщина також щодня зазнає обстрілів, хоч їхня кількість менша.
Демченко зазначив, що російські атаки спрямовані як на позиції Сил оборони, так і на цивільні населені пункти.
Водночас активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на цих напрямках знизилася порівняно з минулим роком. Спроби проникнення залишаються, однак їхня інтенсивність значно менша.
