В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

Из дела против детектива НАБУ Магамедрасулова пытаются "натянуть" что-то для подозрения главе САП Александру Клименко.

Об этом заявила адвокат Елена Щербань во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Они пытаются из тех историй, которые Руслан (Магамедрасулов. - Ред.) расследовал, хоть что-то найти в первую очередь на руководителя САП. Попробовать натянуть какую-то историю. Так, как Руслану сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, что-то похожее, найти какие-то упоминания о Клименко в его переписках, найти каких-то людей. Также это натянуть на подозрение Клименко", - отметила она.

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

