Обыск в НАБУ
Ночью прокуроры и спецназовцы провели обыск у сотрудника НАБУ: применили физическую силу

У сотрудника НАБУ провели обыск со спецназом

Около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у сотрудника НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В НАБУ заявили, что к их сотруднику применили физическую силу

"О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось. Обыск проводился без решения суда и, вероятно, связан с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Также в Бюро заявили, что сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины.

"По имеющейся информации, накануне обыска за указанным сотрудником осуществлялось негласное наблюдение. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются", - подытожили там.

У сотрудника НАБУ провели обыск со спецназом

+20
Розправа на викривачами злочинів ЗеМіндіча?
04.11.2025 15:17
04.11.2025 15:17 Ответить
+18
Шобла Вови ********** втрачає останні крихти легітимності, перетворюючись у банду кримінальних злочинців.
04.11.2025 15:20
04.11.2025 15:20 Ответить
+12
ого, а зеленський 🤡 , таки бандюкович !!!
04.11.2025 15:25
04.11.2025 15:25 Ответить
Розправа на викривачами злочинів ЗеМіндіча?
04.11.2025 15:17
04.11.2025 15:17 Ответить
То вже напевне не Міндіча. То вже вже як мінімум - Єрмака.
04.11.2025 15:44
04.11.2025 15:44 Ответить
Все мочите всех. Надо бы ещё полицию и армию подключить.шоб совсем было хорошо.
04.11.2025 15:49
04.11.2025 15:49 Ответить
біжу за попкорном - це уже цікаво....
04.11.2025 15:17
04.11.2025 15:17 Ответить
Ну так відмудохайте тепер якогось прокурора.
04.11.2025 15:18
04.11.2025 15:18 Ответить
Шобла Вови ********** втрачає останні крихти легітимності, перетворюючись у банду кримінальних злочинців.
04.11.2025 15:20
04.11.2025 15:20 Ответить
👍Не можу пройти повз. Слушна думка!
04.11.2025 15:26
04.11.2025 15:26 Ответить
Кацап, перечитай, у тебе в методичці написано: "кровавый киевский режим нелегитимнага зеленскага". Не потрібно нічого від себе вигадувати, пиши те, що тобі у ФСБ сказали.
04.11.2025 15:32
04.11.2025 15:32 Ответить
Як ви дегенерати задовбали,де вас вирощюють? Ти чучело можеш спростувати хоч якіми аргументами що написала людина,чи тобі аби спермоприймачем своїм про кацапа та методичку щось ляпнути.
04.11.2025 15:37
04.11.2025 15:37 Ответить
"Як ви дегенерати задовбали,де вас вирощюють?"... Повністю розумію вашу емоцію. Сам постійно над цим питання замислююсь. "можеш спростувати хоч якіми аргументами що написала людина?"... Що саме спростувати?
04.11.2025 15:40
04.11.2025 15:40 Ответить
зебіл, ти думаєш віслюк тебе з собою в Ізраіль забере?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:37
Чому "зебіл"??? Ви, певно, мене не зрозуміли, я є прихильником Порошенка.
04.11.2025 15:42
04.11.2025 15:42 Ответить
Тобто прихильником України ти точно не є? Чого ви собі кумирів шукаєте? Звичайно, Порошенко корисніший для держави за сьогоднішнє нкпорозуміння, але працювати треба на державу, а не на персоналій.
04.11.2025 15:50
04.11.2025 15:50 Ответить
Не зрозумів, на що ви натякаєте? Що прихильники Порошенка не являються прихильниками України???
04.11.2025 16:35
04.11.2025 16:35 Ответить
Це спецоперація прикриття свого агента. А ти - дебіл. Може і куплений
04.11.2025 16:08
04.11.2025 16:08 Ответить
Я так спочатку і подумав.
04.11.2025 16:36
04.11.2025 16:36 Ответить
І де він неправий? Коли кацапи кажуть, що у нас корупція - тоді що, означає що вони брешуть і у нас її немає чи як?
Навіть поломані годинники двічі на добу показують правильну годину...
04.11.2025 16:08
04.11.2025 16:08 Ответить
1. Капац бреше завжди, коли відкриває рота. 2. У вас із зором щось не в порядку? Де там про корупцію? Кацап про легітимність української влади пише. Українська держава стоїть на легітимності української влади. Заперечувати легітимність української влади (хто б у владі не був, Порошенко, чи Зеленський), значить заперечувати існування української держави. Особито я прихильник Порошенка, але зараз легітимним президентом і верховним головнокомандучем є Зеленський. Ніхто крім нього не може віддавати легітимні накази війську, і легітимно представляти державу у світі. І біда українців в тому, що вони не розуміють такі елементарні речі.
04.11.2025 16:45
04.11.2025 16:45 Ответить
ого, а зеленський 🤡 , таки бандюкович !!!
04.11.2025 15:25
04.11.2025 15:25 Ответить
Зєлю з Міндічем геть. Вибори
04.11.2025 15:30
04.11.2025 15:30 Ответить
Зєльцман Сонцесяйний бореться Ну, правда не з корупцією, а з тими, хто повинен боротися. Але ж бореться! Як завжди, потужно і незламно, за підтримки 5-6 ефективних менеджерів, які міцно тримають оборону своїх кишень
04.11.2025 15:36
04.11.2025 15:36 Ответить
Зеленський разом з "потужними" ларьочними "менеджерами" будують "незламні" докази своїх злочинів... Слава ЗСУ!
04.11.2025 15:56
04.11.2025 15:56 Ответить
міндіча шукали?
04.11.2025 16:20
04.11.2025 16:20 Ответить
Правильно зробили!
04.11.2025 16:22
04.11.2025 16:22 Ответить
Корупційна тиранія чи як тепер наш устрій зветься?
04.11.2025 16:36
04.11.2025 16:36 Ответить
Клептократія
04.11.2025 16:41
04.11.2025 16:41 Ответить
 
 