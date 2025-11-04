Ночью прокуроры и спецназовцы провели обыск у сотрудника НАБУ: применили физическую силу
Около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у сотрудника НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В НАБУ заявили, что к их сотруднику применили физическую силу
"О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось. Обыск проводился без решения суда и, вероятно, связан с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Также в Бюро заявили, что сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины.
"По имеющейся информации, накануне обыска за указанным сотрудником осуществлялось негласное наблюдение. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются", - подытожили там.
