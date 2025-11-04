УКР
Новини Обшук у НАБУ
Обшук у працівника НАБУ: Офіс генпрокурора заявив, що він стежив за "режимним об’єктом". ВIДЕО (доповнено)

В Офісі генпрокурора мотивують обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Працівник НАБУ нібито влаштував стеження

Там заявляють, що співробітник НАБУ нібито організував стеження за адмінбудівлею Офісу Генпрокурора, яка є "режимним обʼєктом".

"Держохорона виявила і встановила, хто здійснював негласні заходи. Під час обшуку він підтвердив, що є працівником НАБУ і сказав, що виконував завдання керівництва", - зазначили в ОГП.

Повнішу позицію прокурори обіцяють надати згодом.

Відео стеження за будівлею ОГП

Доповнено о 19:30. Згодом пресслужба Офісу генпрокурора опублікувала відео, на якому видно, як невідомий чоловік вранці 3 листопада нібито встановив спеціальні технічні засоби над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

Прокурори стверджують, що камери спостереження встановили в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу генпрокурора.

"Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Працівник НАБУ нібито підтвердив стеження

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочали кримінальне провадження.

Під час невідкладних заходів прокурорам вдалося встановити особу одного із чоловіків — в ОГП стверджують, що це працівник НАБУ, який під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

В ОГП додали, що обшук у співробітника НАБУ провели з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона.

Досудове розслідування триває.

Що передувало

  • Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.
  • Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

+18
Нє ну а шо?
Підозрювати у корупції у дошку свого генпрокурора - це злочин.

А, якщо б Малюка запідозріли, то слідчого НАБУ тупо вбили б на місці.

У ЄС вони зібралися... Ага.
04.11.2025 19:16 Відповісти
+17
А в кого з притомних людей є довіра до прокуратури, яку очолюють тисячовідсоткові люди злодійкуватого глави держави?
04.11.2025 19:16 Відповісти
+12
Стежив за міндічами?
04.11.2025 19:15 Відповісти
Ні одна порядна людина не првірить фсбшному кублу набу і сап їх разом з родичами підвісить за ребро то багато взнаємо про співпрацю з кацапстаном
04.11.2025 20:03 Відповісти
З яких пір зелені нацюцюрники стали людьми, та ще й порядними?
04.11.2025 20:09 Відповісти
Пора вже тюремні терміни давати зажерлим тупим силовикам на побігеньках за обшуки без ордеру.
04.11.2025 19:18 Відповісти
Шавка кацапсяча куди ти пхаєш саоє рило
04.11.2025 20:05 Відповісти
Ти б якось свій зелений дебілізм приховував би!
04.11.2025 20:23 Відповісти
Зеср@нь, вернись на йух
04.11.2025 20:23 Відповісти
Доволі самокритично, єрмаківська м@ндавошко. ))
04.11.2025 21:03 Відповісти
ГЕНПРОКУРОР - це ригопрофі , це ще добре, якщо за стрімкий ріст кар"ри у військовій ПРоукаратурі часів Яника ПЕРЕД КРИМНЕНАШІМ ,, не завербували його у Севастополі ...
Потім контролював військовою прокуратурою ЗАХІДНИЙ РЕГІОН армії , котрою до нього керував ставленик Кремля у Януковича . (Послабив армію, причетний до розстрілів на Майдані і "здав" Росії Крим: де зараз колишній голова Міноборони при Януковичі Лебедєв- стаття у ЗМІ часів Майдану)
Генпрокурор сьогоднішній наймолодший в історії України- наближав свою кар"єру до Києва дуже стрімко вже за ригоЄРМАКОМАРОДЕРАТУ - читайте його службову карʼєру у Вікіпедії, поки ригозельоні не вичистили .
04.11.2025 19:20 Відповісти
Шкода, чи всьо обьяснімо? Коли Малюк сидів поряд з цим ген-ген Єрмаківським ПРокурором поряд, засдужючи картонний майдан й доводячи шо всьо іде констутиційно.

Як сказав після цього генерал Омельченко( вчитель Малюка по ВУЗУ) - ВАСИЛЮ ОТЯМСЯ , СЛУЖИ УКРАЇНІ А НЕ ПОЛІТИКАМ...
04.11.2025 19:24 Відповісти
Хто тебе курку безмозгу з за кордону з америки просить лізти в справи чоловіків
04.11.2025 20:07 Відповісти
В тебе срака з обох боків, про яких чоловіків ти тут попукуєш?
04.11.2025 20:24 Відповісти
Щось ти надто розкукарікався, зелений півнику! Марш на сідало!
04.11.2025 20:26 Відповісти
В 3-й ночі! Роботяги!🤣
04.11.2025 19:21 Відповісти
Значить шукали щось дуже серйозне, що веде їх до цугундеру у випадку зміни влади.
04.11.2025 19:40 Відповісти
Вони ж нащадки НКВДистів!
04.11.2025 20:28 Відповісти
слідчі пройшли вишкіл мусаровської кримінальної шараги " б/у" ссср ?...
04.11.2025 19:21 Відповісти
Такими діями в Офісі генерального прокурора України підтвердили свою приналежність до лгбт спільноти та повну відданість голові прайду Володимиру Олександровичу!
04.11.2025 19:21 Відповісти
виділять койку у бункері вова+андрюша?
04.11.2025 19:45 Відповісти
Та вже рострілюйте на місці,без слідства та суду - вам же,*****,хочеться
04.11.2025 19:46 Відповісти
Там заявляють, що співробітник НАБУ нібито організував стеження за адмінбудівлею Офісу Генпрокурора, яка є "режимним обʼєктом зелено- рашистської диктатури " в Україні.. Якщо "режимний " працював у правовому полі України.то чому боявся стеження???але якщо він працю разом із ворогами України, тоді стеження варто прибрати.що і було зроблено...
04.11.2025 20:01 Відповісти
НАБУ саме для того і створювалось щоб виводити на чисту воду ублюдків які працюють в ГПУ. Чи це якась каста недоторканих до яких належить боневтік і всі його співучасники разом з їхньою кришкою СБУ та ГПУ.
04.11.2025 20:11 Відповісти
Гпу немає довіри
04.11.2025 20:50 Відповісти
А хто буде контролювати "діяльність"прокурорів?.Вони що святі і в не яких корупційних схемах не замішані?
04.11.2025 20:52 Відповісти
 
 