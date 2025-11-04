Обшук у працівника НАБУ: Офіс генпрокурора заявив, що він стежив за "режимним об’єктом". ВIДЕО (доповнено)

В Офісі генпрокурора мотивують обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро тим, що він нібито стежив за адміністративною будівлею ОГП.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Працівник НАБУ нібито влаштував стеження

Там заявляють, що співробітник НАБУ нібито організував стеження за адмінбудівлею Офісу Генпрокурора, яка є "режимним обʼєктом".

"Держохорона виявила і встановила, хто здійснював негласні заходи. Під час обшуку він підтвердив, що є працівником НАБУ і сказав, що виконував завдання керівництва", - зазначили в ОГП.

Повнішу позицію прокурори обіцяють надати згодом.

Відео стеження за будівлею ОГП

Доповнено о 19:30. Згодом пресслужба Офісу генпрокурора опублікувала відео, на якому видно, як невідомий чоловік вранці 3 листопада нібито встановив спеціальні технічні засоби над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

Прокурори стверджують, що камери спостереження встановили в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу генпрокурора.

"Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Працівник НАБУ нібито підтвердив стеження

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), розпочали кримінальне провадження.

Під час невідкладних заходів прокурорам вдалося встановити особу одного із чоловіків — в ОГП стверджують, що це працівник НАБУ, який під час обшуку, мовляв, підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею Офісу генпрокурора.

Водночас прокурори кажуть, що працівник НАБУ не зміг чітко пояснити законні підстави проведення негласних заходів, й лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

В ОГП додали, що обшук у співробітника НАБУ провели з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона.

Досудове розслідування триває.

Що передувало

Раніше у НАБУ повідомили, що 4 листопада близько 3 ночі прокурори Офісу Генпрокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у їхнього співробітника.

Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

