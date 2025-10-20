СБУ підтвердила обшуки в родичів детектива НАБУ у провадженні щодо незаконного збагачення

Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у родичів детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та запевнила, що слідчі дії відбуваються згідно із українським законодавством.

"СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить обшуки у рамках одного із раніше відкритих кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що слідчо-оперативні заходи проходять у низки осіб, зокрема, у родичів посадовця НАБУ.

Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України, запевнила Служба безпеки.

Що передувало?

20 жовтня НАБУ повідомило, що співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі.

Роттердам+

"Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

