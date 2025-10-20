СБУ подтвердила обыски у родственников детектива НАБУ в производстве по незаконному обогащению

Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и заверила, что следственные действия проходят в соответствии с украинским законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде".

"СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит обыски в рамках одного из ранее открытых уголовных производств по незаконному обогащению и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении.

Там добавили, что следственно-оперативные меры проходят у ряда лиц, в частности, у родственников чиновника НАБУ.

Все меры проходят со строгим соблюдением законодательства Украины, заверила Служба безопасности.

Что предшествовало?

20 октября НАБУ сообщило, что сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли.

Роттердам+

"Роттердам+" - название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила НКРЭКУ. Стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже. Формулу отменили 1 июля 2020 года после перехода Украины на новый рынок электроэнергии.

