СБУ подтвердила обыски у родственников детектива НАБУ в производстве по незаконному обогащению

Обыски у родственников детектива НАБУ: что говорит СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и заверила, что следственные действия проходят в соответствии с украинским законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде".

"СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит обыски в рамках одного из ранее открытых уголовных производств по незаконному обогащению и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении.

Там добавили, что следственно-оперативные меры проходят у ряда лиц, в частности, у родственников чиновника НАБУ.

Все меры проходят со строгим соблюдением законодательства Украины, заверила Служба безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истек срок давности: Суд освободил от ответственности еще одну обвиняемую по делу "Роттердам+"

Что предшествовало?

20 октября НАБУ сообщило, что сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли.

Роттердам+

"Роттердам+" - название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила НКРЭКУ. Стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже. Формулу отменили 1 июля 2020 года после перехода Украины на новый рынок электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава НКРЭКУ Кривенко сообщила о закрытии в отношении нее дела "Роттердам+"

НАБУ (4626) обыск (1942) СБУ (20531) Роттердам+ (166)
так хто з цих структур благочесніший на вашу думку???моя-в них немає відмінностей бо це ланки однієї системи...
20.10.2025 15:33 Ответить
ЦПК ПОВ'ЯЗУЄ ОБШУКИ СБУ З РОЗСЛІДУВАННЯМИ ПРОТИ ШИЛА ТА ВІТЮКА

Центр протидії корупції розкрив, які справи розслідував детектив, до рідних якого прийшли сьогодні з обшуком.

Детектив Національного антикорупційного бюро, в родичів якого сьогодні https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-obshuk-sbu-v-rodichiv-jikh-detektiva.html Служба безпеки України проводила обшуки, розслідував справи колишнього радника Офісу президента України та ексспівробітника СБУ Артема https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolishnoho-radnika-ofisu-prezidenta-vikrili-na-makhinatsijakh-iz-zakupivli-transformatoriv-dlja-ukrzzaliznitsi.html Шила, якого підозрюють у масштабних махінаціях із коштами «Укрзалізниці», та колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-ta-sap-pidozrjujut-u-nezakonnomu-zbahachenni-eksposadovtsja-sbu-vitjuka-u-sluzhbi-vidpovili.html Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, https://t.me/fuckcorruption/4528 заявили в Центрі протидії корупції.

«Поки Зеленський бажає помститися за Чернишова та Міндіча, Малюк в рамках кампанії тиску вирішив помститися і за «своїх» - СБУшників Шила та Вітюка», - заявили в ЦПК.

Зокрема, детектив НАБУ, у рідних якого сьогодні проводили обшуки, розслідував справи про розкрадання коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ та незаконне збагачення генерала СБУ.

«У справі трансформаторів фігурує Шило, а генералом з незаконним збагачення є Вітюк. Той самий детектив вів і резонансну справу «Роттердам+». Тому тут немає ніякої війни між СБУ та НАБУ. Є знищення за наказом президента всіх, хто посмів розслідувати корупцію «недоторканих», - вказали у ЦПК.

У понеділок НАБУ повідомило про обшуки СБУ у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, у тому числі справу «Роттердам+» та справи про корупційні злочини на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-novi-obshuki-sbu-tsoho-razu-v-eksspivrobitnikiv.html У вересні СБУ проводила обшуки на той момент в уже колишнього працівника НАБУ. У ЦПК тоді повідомили, що мова йшла про рідного брата адвокатки затриманого службою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан Тараса Лікунова. Свого часу https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-provela-obshuki-v-eksdetektiva-nabu-jakij-viv-spravu-artema-shila-tspk.html він вів справу Артема Шила.

Хоча від моменту скасування драконівського закону проти НАБУ та САП минуло два місяці, на Банковій не відмовились від ідеї загалом. Хто й навіщо розкручує маховик війни між силовиками, втягуючи НАБУ та САП у публічні чвари й знижуючи довіру до них? Як просуваються ключові розслідування НАБУ проти «друзів» президента й верхівки СБУ? І головне запитання: чи можна повернути спецслужби в межі закону, чи точку неповернення вже пройдено читайте у матеріалі редакторки відділу внутрішньої політики Інни Ведернікової «https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html Спецслужби з лампи: чи можна осадити джина, випущеного Зеленським?».
20.10.2025 15:34 Ответить
"Малюк в рамках кампанії тиску вирішив помститися і за «своїх»" - цікаво, чому ж Малюк навіть не подумав захистити «свого» полковника Червінського? Дуже нехороші думки про пана Малюка виникають...
20.10.2025 15:48 Ответить
СБУ, то на чому там збагатився ваш Вітюк разом з дружиною?
Вам скільки років знадобиться, щоб це перевірити?
20.10.2025 15:45 Ответить
Ось чомв СБУ ніяк не можуть. (насправді не хочуть) реформувати, шоб служба безпеки займатася виключно бпзпекою держави - диверсантами, колаборантами, зрадниками і т.п. Незаконне збагачення мадо б цікавити спеціалізовані структури, такі, як БЕБ, НАБУ, НАЗК, як це і є у розвинутих країнах
20.10.2025 16:05 Ответить
 
 