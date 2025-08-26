Эксглава НКРЭКУ Кривенко сообщила о закрытии в отношении нее дела "Роттердам+"

Экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и его председатель в 2018-2019 годах Оксана Кривенко сообщила о закрытии в отношении нее дела "Роттердам+".

"Дело"Роттердам+" в отношении меня окончательно закрыто. Сегодня решение суда о моей непричастности вступило в силу. Я освобождена от любой уголовной ответственности", - написала Кривенко в своем Facebook.

Она добавила, что никогда не была и не могла быть причастна к этому делу, а впереди ее ждут новые вызовы.

Как сообщалось, собеседники интернет-портала "Энергореформа", близкие к правительству, называли Оксану Кривенко одним из претендентов на должность генерального директора "Оператора газотранспортной системы Украины". Она в мае 2025 года была назначена на должность директора по регуляторным вопросам "ОГТСУ".

Прием заявок на должность главы "ОГТСУ" завершился 31 марта, ни о принятых решениях, ни об отмене конкурса не сообщалось. В мае 2025 года Минэнерго внесло изменения в устав компании, согласно которым председатель правления избирается не простым, а квалифицированным большинством голосов, следовательно, для этого нужно не менее четырех членов наблюдательного совета.