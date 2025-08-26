РУС
Эксглава НКРЭКУ Кривенко сообщила о закрытии в отношении нее дела "Роттердам+"

Экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и его председатель в 2018-2019 годах Оксана Кривенко сообщила о закрытии в отношении нее дела "Роттердам+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дело"Роттердам+" в отношении меня окончательно закрыто. Сегодня решение суда о моей непричастности вступило в силу. Я освобождена от любой уголовной ответственности", - написала Кривенко в своем Facebook.

Дело Роттердам+

Она добавила, что никогда не была и не могла быть причастна к этому делу, а впереди ее ждут новые вызовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытков от "Роттердам+", - прокурор САП Демкив о закрытии дела

Как сообщалось, собеседники интернет-портала "Энергореформа", близкие к правительству, называли Оксану Кривенко одним из претендентов на должность генерального директора "Оператора газотранспортной системы Украины". Она в мае 2025 года была назначена на должность директора по регуляторным вопросам "ОГТСУ".

Прием заявок на должность главы "ОГТСУ" завершился 31 марта, ни о принятых решениях, ни об отмене конкурса не сообщалось. В мае 2025 года Минэнерго внесло изменения в устав компании, согласно которым председатель правления избирается не простым, а квалифицированным большинством голосов, следовательно, для этого нужно не менее четырех членов наблюдательного совета.

Топ комментарии
+5
Уся справа по "роттердаму +" величезний пшик щоб Пороху проблеми створити
26.08.2025 20:13 Ответить
+4
Знову мова про "Ротердам +"? Чому при простому, правильному мальчіку із Кривого Рогу, Голобородьку на лесапеді, який прийшов до влади на брехнві про "свинарчуків" і "Ротердам +" ціни на електроенергію зросли в три рази? Хто краде?
26.08.2025 20:14 Ответить
+3
Ротердам+ вже не діє, а ціни на електроенргю ростуть...
Ще залишилось закрити всю кримінальну справу по Ротердам+
26.08.2025 20:05 Ответить
Оце падаль судівська і прокурорська...
26.08.2025 19:51 Ответить
До неї мають прийти патріоти з паяльником і експропріювати кошти які вже переведені в крипту і тихо чекають на пенсію. І прийдуть. Обовязково прийдуть куди б вона не втекла "жити своє найкраще життя" на крові українців. Карма **** зла...
26.08.2025 19:57 Ответить
А за що?Тому що тобі хочеться когось розкуркулити?
26.08.2025 20:11 Ответить
Ага. Пшик вартістю 28 мільярдів нахабно витягнутих з кишень кожного українця.
26.08.2025 21:20 Ответить
Розкажеш як?
26.08.2025 21:29 Ответить
Слідкуй за судовими процесами. Тут не той формат.
26.08.2025 21:34 Ответить
Цікаво,а хто з ціх Zелених ож туй сраку рвуть знають шо то е Роттердам+. Чому ахметовим, звягільцевим та іншаким вугільним "бізнесменам" він так не сподобався.
26.08.2025 21:20 Ответить
 
 