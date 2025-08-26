УКР
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексчленкиня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та його голова у 2018-2019 роках Оксана Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справу "Роттердам+" щодо мене остаточно закрито. Сьогодні рішення суду про мою непричетність набуло чинності. Мене звільнено від будь-якої кримінальної відповідальності", – написала Кривенко у своєму Facebook.

Вона додала, що ніколи не була і не могла бути причетною до цієї справи, а попереду її чекають нові виклики.

Як повідомлялося, співрозмовники інтернет-порталу "Енергореформа", близькі до уряду, називали Оксану Кривенко одним з претендентів на посаду генерального директора "Оператора газотранспортної системи України". Вона у травні 2025 року була призначена на посаду директорки з регуляторних питань "ОГТСУ".

Прийом заявок на посаду очільника "ОГТСУ" завершився 31 березня, ні про прийняті рішення, ні про відміну конкурсу не повідомлялося. У травні 2025 року Міненерго внесло зміни у статут компанії, згідно з якими голова правління обирається не простою, а кваліфікованою більшістю голосів, отже, для цього потрібно не менше чотирьох членів наглядової ради.

+5
Уся справа по "роттердаму +" величезний пшик щоб Пороху проблеми створити
показати весь коментар
26.08.2025 20:13
+4
Знову мова про "Ротердам +"? Чому при простому, правильному мальчіку із Кривого Рогу, Голобородьку на лесапеді, який прийшов до влади на брехнві про "свинарчуків" і "Ротердам +" ціни на електроенергію зросли в три рази? Хто краде?
показати весь коментар
26.08.2025 20:14
+3
Ротердам+ вже не діє, а ціни на електроенргю ростуть...
Ще залишилось закрити всю кримінальну справу по Ротердам+
показати весь коментар
26.08.2025 20:05
Оце падаль судівська і прокурорська...
показати весь коментар
26.08.2025 19:51
До неї мають прийти патріоти з паяльником і експропріювати кошти які вже переведені в крипту і тихо чекають на пенсію. І прийдуть. Обовязково прийдуть куди б вона не втекла "жити своє найкраще життя" на крові українців. Карма **** зла...
показати весь коментар
26.08.2025 19:57
А за що?Тому що тобі хочеться когось розкуркулити?
показати весь коментар
26.08.2025 20:11
Ротердам+ вже не діє, а ціни на електроенргю ростуть...
Ще залишилось закрити всю кримінальну справу по Ротердам+
показати весь коментар
26.08.2025 20:05
Уся справа по "роттердаму +" величезний пшик щоб Пороху проблеми створити
показати весь коментар
26.08.2025 20:13
Ага. Пшик вартістю 28 мільярдів нахабно витягнутих з кишень кожного українця.
показати весь коментар
26.08.2025 21:20
Розкажеш як?
показати весь коментар
26.08.2025 21:29
Слідкуй за судовими процесами. Тут не той формат.
показати весь коментар
26.08.2025 21:34
Вазелінщики і всячеська підЗЕлупна смердюча, брехлива пліснява, охвістя партії обригонів падальщиків робить вигляд, що не в курсі справи, як після відміни формули Роттендам + єлектроєнергія в Україні для населення подорожчала на сто відсотків.
показати весь коментар
26.08.2025 22:01
Знову мова про "Ротердам +"? Чому при простому, правильному мальчіку із Кривого Рогу, Голобородьку на лесапеді, який прийшов до влади на брехнві про "свинарчуків" і "Ротердам +" ціни на електроенергію зросли в три рази? Хто краде?
показати весь коментар
26.08.2025 20:14
Цікаво,а хто з ціх Zелених ож туй сраку рвуть знають шо то е Роттердам+. Чому ахметовим, звягільцевим та іншаким вугільним "бізнесменам" він так не сподобався.
показати весь коментар
26.08.2025 21:20
 
 