СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел, - заявление Бюро

Сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Бюро продолжает "выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".

Читайте: Истек срок давности: Суд освободил от ответственности еще одну обвиняемую по делу "Роттердам+"

Роттердам+

"Роттердам+" - название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила НКРЭКУ. Стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже. Формулу отменили 1 июля 2020 года после перехода Украины на новый рынок электроэнергии.

Смотрите: "Без Цензуры": Запад видит, как Банковая манипулирует войной - Мартына Богуславец. ВИДЕО