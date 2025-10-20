СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел, - заявление Бюро
Сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что Бюро продолжает "выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".
Роттердам+
"Роттердам+" - название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила НКРЭКУ. Стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже. Формулу отменили 1 июля 2020 года после перехода Украины на новый рынок электроэнергии.
Найкращі сили Україна ще навіть і не намагалась застосувати.
Ми ще і не починали.
Помічники ригоАНАЛІВ, з 2014 року, якось борці за Правду, геть ******** з кінотеатру «Зоряний»???
Намагаються різними шляхами - і так, і сяк і жопой об косяк, а воно все не "стріляє". Навіть вже і не приховують, що вийшли на...самих себе в цих "пошуках".
Ага, "Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії" і перейшли на постачання з...расейки! Чого ж про це вони так сором'язливо замовчують?
Про бітум з Бульбашії, про добрива з рашки через ту ж Бульбашию. І це ж ще не торкнутись нафти з рашки через нашу землю до злійшого ворога України - Орбана.