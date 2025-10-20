РУС
СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел, - заявление Бюро

СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ. Что известно?

Сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд резонансных дел.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Бюро продолжает "выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".

Читайте: Истек срок давности: Суд освободил от ответственности еще одну обвиняемую по делу "Роттердам+"

У родственников детектива НАБУ провела обыски СБУ. Что известно?

Роттердам+

"Роттердам+" - название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила НКРЭКУ. Стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже. Формулу отменили 1 июля 2020 года после перехода Украины на новый рынок электроэнергии.

Смотрите: "Без Цензуры": Запад видит, как Банковая манипулирует войной - Мартына Богуславец. ВИДЕО

+7
Вася два магазини вірнно служить диктатору...
20.10.2025 11:45 Ответить
+6
Ти диви які спритні. А родичів свого Вітюка ви перевіряли?
20.10.2025 11:45 Ответить
+4
Я впевнений - мобілізаційний резерв в Україні є і він добре підготований та озброєний.
Найкращі сили Україна ще навіть і не намагалась застосувати.
Ми ще і не починали.
20.10.2025 11:37 Ответить
ментоввські війни продовжуються???вранці обшуки,ввечері разом бухають,весело ж....
20.10.2025 11:31 Ответить
таки набу менеджери вирішили обнулять
20.10.2025 11:36 Ответить
Але тепер вже по одному, так легше.
20.10.2025 11:58 Ответить
Я впевнений - мобілізаційний резерв в Україні є і він добре підготований та озброєний.
Найкращі сили Україна ще навіть і не намагалась застосувати.
Ми ще і не починали.
20.10.2025 11:37 Ответить
P.S. Які такі "послуги" і кому надавала його дружина?
20.10.2025 11:47 Ответить
великий захист від народу та правди , сьогодні 🤡 надає СБУ , на чолі з зеленським хвістом малюка ...
20.10.2025 11:49 Ответить
Родичі осіб з Урядового кварталу, будуть наступними з відвідувань борців з СБУ проти Корупціонерів???
Помічники ригоАНАЛІВ, з 2014 року, якось борці за Правду, геть ******** з кінотеатру «Зоряний»???
20.10.2025 11:56 Ответить
Голову СБУ назначає президент і тому голова СБУ працює на інтереси президента та захист його корупційних друзів. Зеленському не вдалося підпорядкувати НАБУ та САП собі і тому він робить тиск на ці структури за допомогою ручної СБУ та особисто відданого генпрокурора.
20.10.2025 12:02 Ответить
Ніяк не можуть єрмачило і хрипатий маланець заспокоїтись, що нічого не можуть "нарити" в тій формулі проти Порошенко.
Намагаються різними шляхами - і так, і сяк і жопой об косяк, а воно все не "стріляє". Навіть вже і не приховують, що вийшли на...самих себе в цих "пошуках".
Ага, "Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії" і перейшли на постачання з...расейки! Чого ж про це вони так сором'язливо замовчують?
Про бітум з Бульбашії, про добрива з рашки через ту ж Бульбашию. І це ж ще не торкнутись нафти з рашки через нашу землю до злійшого ворога України - Орбана.
20.10.2025 12:04 Ответить
Ось який пріоритет команди Боневтіка - захистити свою дупу та царювання, а не Україну. Їх фронт всередині країни, а не зупинка та знищення ворога.
20.10.2025 12:07 Ответить
Формула була - ціна на біржі в Роттердамі і доставка від шахти до підприємства. До формули було: вугілля купляється на шахті дуже дешево а продається на підприємства дуже дорого. Різницю дерибанили.
20.10.2025 12:08 Ответить
 
 