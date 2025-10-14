РУС
Новости
2 523 13

"Без цензуры": Запад видит, как Банковая манипулирует войной, - Мартина Богуславец. ВИДЕО

Глава общественного антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец и Марина Данилюк-Ярмолаева в эфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ обсудили попытки власти ликвидировать независимость НАБУ и общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Чем это грозит Украине как государству и что мы можем сделать, чтобы не допустить отката в реформах в очень непростые времена?

Смотрите: НАБУ и САП будут анализировать коррупционные риски в оборонных закупках в партнерстве с "Вернись живым": подписан меморандум. ФОТО

НАБУ (4621) Цензор.НЕТ (139) Данилюк-Ярмолаева Марина (358)
+13
Цю владу обрали українці, які хотіли поржать.

Дивлячись кацапську пропаганду.

а зараз, кого не спитай ніхто за Зе не голосував.
14.10.2025 12:48 Ответить
+6
Та ця влада робить те шо їй дала наказ українська більшість у 19 році - вони всі ***********. Мразота.
14.10.2025 12:45 Ответить
+2
так може вони взаємно і одночасно цим займаються,у мене таке відчуття,бо від оцих всіх новин у нормальних здоровомислячих людей виникають сумніви того ж самого з їх генераторами.....
14.10.2025 12:49 Ответить
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



*

"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"

Анекдоти з"явилися ще весною-влітку 2019-го року...
14.10.2025 13:03 Ответить
так може вони взаємно і одночасно цим займаються,у мене таке відчуття,бо від оцих всіх новин у нормальних здоровомислячих людей виникають сумніви того ж самого з їх генераторами.....
14.10.2025 12:49 Ответить
Бовдур
14.10.2025 13:04 Ответить
ВСЕ ВЫ ОДИНАКОВЫЕ И ЦЕЛЬ У ВАС ОДНА- ОБОГАЩЕНИЕ
14.10.2025 13:08 Ответить
Зєлю геть і вибори
14.10.2025 13:20 Ответить
"...Ручне управління ж ОПи..." - правильно відмічено! Далі потрібно думати
14.10.2025 13:20 Ответить
ідіоти обирали фейкового Голобородька, а обрали зелене дрібне підле ***** ...
14.10.2025 13:56 Ответить
 
 