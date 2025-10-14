"Без цензуры": Запад видит, как Банковая манипулирует войной, - Мартина Богуславец. ВИДЕО

Глава общественного антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец и Марина Данилюк-Ярмолаева в эфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ обсудили попытки власти ликвидировать независимость НАБУ и общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Чем это грозит Украине как государству и что мы можем сделать, чтобы не допустить отката в реформах в очень непростые времена?

