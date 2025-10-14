"Без цензуры": Запад видит, как Банковая манипулирует войной, - Мартина Богуславец. ВИДЕО
Глава общественного антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец и Марина Данилюк-Ярмолаева в эфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ обсудили попытки власти ликвидировать независимость НАБУ и общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Чем это грозит Украине как государству и что мы можем сделать, чтобы не допустить отката в реформах в очень непростые времена?
Топ комментарии
+13 Псамметих II
показать весь комментарий14.10.2025 12:48 Ответить Ссылка
+6 Danger Zone
показать весь комментарий14.10.2025 12:45 Ответить Ссылка
+2 Егор Кузнецов
показать весь комментарий14.10.2025 12:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивлячись кацапську пропаганду.
а зараз, кого не спитай ніхто за Зе не голосував.
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
*
"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"
Анекдоти з"явилися ще весною-влітку 2019-го року...
жОПи..." - правильно відмічено! Далі потрібно думати