РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8998 посетителей онлайн
Новости
1 235 10

"Без цензуры": Украина уничтожила почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России – будет больше?. ВИДЕО

Россияне атакуют ключевые маршруты Укрзализныци, тогда как Украина уничтожила почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Чего ждать зимой?

В эфире проекта "Без цензуры" на Цензор.НЕТ об этом рассуждают Марина Данилюк-Ярмолаева и Владимир Омелян - экс-министр инфраструктуры Украины и бывший военнослужащий ВСУ.

Также читайте: Россияне бьют по инфраструктуре, чтобы заблокировать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной, УЗ организовала трансферы

Автор: 

НПЗ (324) Укрзализныця (2820) Омелян Владимир (712) Данилюк-Ярмолаева Марина (357)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде 80-90%, бо 100% ніколи не буде знищено! Але це вже буде мізер який ні на що не вплине!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:23 Ответить
Навіть 40% достатньо, щоб у них виникла криза. Нажать, 40% не знищено, а уражено. А це дуже різні речі.
Я дуже сподіваюсь, що ГУР продовжить нищити їхні потужності, навіть просто тримати ушкодження на такому рівні - цього достатньо, криза неминуча, але вона іде з деяким лагом, просто продовжуйте, все буде круто!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:30 Ответить
Чим довше криза тормозить , тим вибуховою вона е.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:44 Ответить
навіть 40% пошкоджено, це багато, у них вже проблеми з пальним, і відновити це не день і не місяць, а може і не відновлять, обладнання їм не продадуть.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:46 Ответить
Через р. Волга існують залізничні мости. А залізниця основна
транспортна структура в рф. Коли залізниця стане-- бобачите дійство.
Замінити нема чим.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:49 Ответить
На жаль, через р. Дніпро теж існують залізничні мости.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:04 Ответить
Бачив видоски, як вони споруджують антидронові каркаси на НПЗ. Кацапська гопота це не другий Черчілль. Як сказав Тарантіно, рано смоктати один одному кінці.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:00 Ответить
идиоты ляпнули про 40% и понеслось. Нет никаких 40%. Уже обсосали эту тем лвести раз. Какой-то дурак просто взял всю статистику по ударам и уничтоженным мощностям за пол года и доплюсовал все до кучи. Но при этом никто не учитывал сколько за эти пол года кацапы восстановили. А они восстанавливают производство в среднем за пару месяцев. По некоторым нпз было 2-3 прилета и уже по восстановленным мощностям и они тоже все это посчитали в эти 40%. Можно выдохнуть.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:14 Ответить
Зато цыфирь красивая получилась!
показать весь комментарий
10.10.2025 17:34 Ответить
"Мені плювати на людей і енергетику, головне - кацапні нефтянку максимально пошкодити" - перднув ротом на Ставці Гундос, коли йому сказали, що енергетика від кацапів зимою ляже. От пріоритети цієї мерзоти. х*єм з ботоксним немдомірком мірятися.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:37 Ответить
 
 