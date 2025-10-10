"Без цензуры": Украина уничтожила почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России – будет больше?. ВИДЕО
Россияне атакуют ключевые маршруты Укрзализныци, тогда как Украина уничтожила почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Чего ждать зимой?
В эфире проекта "Без цензуры" на Цензор.НЕТ об этом рассуждают Марина Данилюк-Ярмолаева и Владимир Омелян - экс-министр инфраструктуры Украины и бывший военнослужащий ВСУ.
Я дуже сподіваюсь, що ГУР продовжить нищити їхні потужності, навіть просто тримати ушкодження на такому рівні - цього достатньо, криза неминуча, але вона іде з деяким лагом, просто продовжуйте, все буде круто!
транспортна структура в рф. Коли залізниця стане-- бобачите дійство.
Замінити нема чим.