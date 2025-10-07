Наслідки ударів українських дронів: Росія за місяць у 4 рази збільшила імпорт бензину з Білорусі

Експорт бензину з Білорусі в Росію залізницею у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем, оскільки РФ намагалася вирішити проблему дефіциту палива, спричиненого українськими атаками на її нафтопереробні заводи.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Росія також збільшила імпорт палива з Білорусі минулого року, щоб покрити дефіцит.

За даними джерел, поставки бензину залізницею з нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії зросли до 49 тис. метричних тонн, або 14,5 тис. барелів на день, минулого місяця.

Поставки дизельного палива у вересні склали 33 тис. тонн.

Водночас транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1%, до 140 тис. тонн.

Білорусь використовує російські порти для перевалки своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між Москвою та Мінськом.

Однак, згідно з джерелами та розрахунками Reuters, такі перевалки скоротилися майже на 40% у річному обчисленні до 1,17 млн тонн у період з січня по вересень через зниження пропускної здатності переробки.

Два нафтопереробні заводи Білорусі – нафтопереробний завод "Нафтан" та Мозирський – мають річну потужність 12 млн тонн кожен, або близько 240 тис. барелів на добу. Але зазвичай вони виробляють близько 9 млн тонн на рік, або приблизно 180 тис. барелів на добу.

На початку жовтня міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов заявив, що проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.

Раніше стало відомо, що удари українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів у Росії, дефіцит пального на внутрішньому ринку сягає 20% споживання.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готується почати закупівлі бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії ударів українських ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Окрім того, Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.