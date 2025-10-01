Наслідки ударів українських дронів: Росія готується купувати бензин за кордоном

Російська влада готується почати закупівлі бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії ударів українських ударів по нафтопереробних заводах РФ. Так, 30 вересня Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) обнулила ввізне мито на бензин, дизпаливо, суднове паливо та авіагас.

Як повідомив міністр торгівлі ЄЕК Андрєй Слєпньов, безмитне ввезення на територію ЄАЕС діятиме до 30 червня 2026 року, передає The Moscow Times.

Це рішення набуде чинності за 10 днів і пов'язане зі "зниженням обсягів виробництва".

За словами співрозмовника, знайомого з балансом попиту та поставок, зараз на російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину – 400 тис. тонн із 2 млн.

Ситуація, за його словами, "критична": після нальотів дронів на НПЗ, внаслідок яких щонайменше шість російських заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн тонн.

Спочатку від дефіциту бензину страждали незалежні АЗС, деякі з яких повністю зупинили роботу. Але тепер ситуація ускладнилася навіть для заправних мереж великих нафтових компаній, розповів президент Незалежної паливної спілки РФ Павєл Баженов.

На думку джерел на ринку, швидше за все, російський уряд піде на пом'якшення екологічних стандартів для НПЗ, щоб ті могли випускати більше бензину. Крім того, Росія може збільшити поставки нафти до Білорусі, щоб імпортувати звідти більше.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, 30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.