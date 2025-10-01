В уряді Росії закликали росіян потерпіти дефіцит бензину ще місяць

Проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.

Про це заявив міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов, передає The Moscow Times.

"Обстановка може бути нестабільною протягом місяця, але ми розраховуємо, що до кінця жовтня повністю ліквідуємо перебої в поставках палива", – сказав Цивільов.

Він зазначив, що взяв на особистий контроль питання забезпечення бензином тимчасово окупованого Росією Криму та інших окупованих РФ українських регіонів.

Раніше стало відомо, що удари українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів у Росії, дефіцит пального на внутрішньому ринку сягає 20% споживання.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готується почати закупівлі бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії ударів українських ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Окрім того, Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах.

Як повідомлялося, 30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.