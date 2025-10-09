РУС
Россияне бьют по инфраструктуре, чтобы заблокировать сообщение с Сумской и Черниговской областями, УЗ организовала трансферы

Удар РФ по железнодорожному вокзалу в Сумах

Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Председатель АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Ударяют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные.

Последствия удара по железной дороге

Пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и др. городов региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.

Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина. чтобы оперативно организовывать трансферы. Спасибо за оперативность и включенность.

Следите за обновлениями на официальных ресурсах УЗ.

железная дорога (1446) Сумская область (3764) Укрзализныця (2817) Черниговская область (1322)
Перцовський! Не відсвічуй! Блогери все розкажуть і без тебе,,,,,
09.10.2025 15:41 Ответить
Тащіти туда Вересчучку. Вона щей шатли запустить.
09.10.2025 15:49 Ответить
 
 