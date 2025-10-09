Росіяни б’ють по інфраструктурі, щоб заблокувати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, УЗ організувала трансфери

Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Голова АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Наслідки удару по залізниці

Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина. щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність.

Також читайте: Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом, - "УЗ"

Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі