УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9370 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
587 2

Росіяни б’ють по інфраструктурі, щоб заблокувати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, УЗ організувала трансфери

Удар РФ по залізничному вокзалу в Сумах

Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив Голова АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.

Наслідки удару по залізниці

Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина. щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність.

Також читайте: Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом, - "УЗ"

Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

залізниця (1609) Сумська область (4330) Укрзалізниця (7087) Чернігівська область (1103)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перцовський! Не відсвічуй! Блогери все розкажуть і без тебе,,,,,
показати весь коментар
09.10.2025 15:41 Відповісти
Тащіти туда Вересчучку. Вона щей шатли запустить.
показати весь коментар
09.10.2025 15:49 Відповісти
 
 