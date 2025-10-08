УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10157 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на Чернігівщину Обстріли об’єктів Укрзалізниці
387 0

Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом, - "УЗ"

Пошкоджено залізницю на Ніжинщині

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, у звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород - Харків,
№113 Харків - Львів,
№786 Київ - Терещенська,
№116 Київ - Суми,
779 Суми - Київ.
787 Терещенська - Київ.

Також зазначається, що потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

Також читайте: Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині: загинула людина, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТО

За даними "Укрзалізниці", сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:
🚫№6901 Носівка - Київ (Північна)
🚫№6903 Ніжин - Київ-Волинський
🚫№6907 Ніжин - Київ (Північна)
🚫№6909 Ніжин - Київ (Північна)
🚫№6674 Немішаєве - Святошин

За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
🚊➡️№895 Конотоп - Фастів
🚊➡️№892/891 Фастів - Славутич.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами поблизу залізниці на Ніжинщині, можливе тимчасове припинення руху потягів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Ніжин (78) обстріл (31245) Укрзалізниця (7085) Чернігівська область (1100) Ніжинський район (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 