Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом, - "УЗ"
Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, у звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:
№46 Ужгород - Харків,
№113 Харків - Львів,
№786 Київ - Терещенська,
№116 Київ - Суми,
779 Суми - Київ.
787 Терещенська - Київ.
Також зазначається, що потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.
За даними "Укрзалізниці", сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:
🚫№6901 Носівка - Київ (Північна)
🚫№6903 Ніжин - Київ-Волинський
🚫№6907 Ніжин - Київ (Північна)
🚫№6909 Ніжин - Київ (Північна)
🚫№6674 Немішаєве - Святошин
За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
🚊➡️№895 Конотоп - Фастів
🚊➡️№892/891 Фастів - Славутич.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами поблизу залізниці на Ніжинщині, можливе тимчасове припинення руху потягів.
