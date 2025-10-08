Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом, - "УЗ"

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, у звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород - Харків,

№113 Харків - Львів,

№786 Київ - Терещенська,

№116 Київ - Суми,

779 Суми - Київ.

787 Терещенська - Київ.

Також зазначається, що потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

Також читайте: Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині: загинула людина, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТО

За даними "Укрзалізниці", сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:

🚫№6901 Носівка - Київ (Північна)

🚫№6903 Ніжин - Київ-Волинський

🚫№6907 Ніжин - Київ (Північна)

🚫№6909 Ніжин - Київ (Північна)

🚫№6674 Немішаєве - Святошин

За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

🚊➡️№895 Конотоп - Фастів

🚊➡️№892/891 Фастів - Славутич.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами поблизу залізниці на Ніжинщині, можливе тимчасове припинення руху потягів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі