Затруднено движение поездов Нежинского направления, ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту, - "УЗ"
Вследствие вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзалізниці".
Как отмечается, в связи с этим по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:
№46 Ужгород - Харьков,
№113 Харьков - Львов,
№786 Киев - Терещенская,
№116 Киев - Сумы,
779 Сумы - Киев,
787 Терещенская - Киев.
Также отмечается, что поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.
По данным "Укрзализныци", сегодня временно не будут курсировать поезда:
🚫№6901 Носовка - Киев (Северная)
🚫№6903 Нежин - Киев-Волынский
🚫№6907 Нежин - Киев (Северная)
🚫№6909 Нежин - Киев (Северная)
🚫№6674 Немешаево - Святошин
По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:
🚊➡️№895 Конотоп - Фастов
🚊➡️№892/891 Фастов - Славутич.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами вблизи железной дороги на Нежинщине, возможно временное прекращение движения поездов.
