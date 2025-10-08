РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину Обстрелы объектов Укрзализныци
367 0

Затруднено движение поездов Нежинского направления, ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту, - "УЗ"

Повреждена железная дорога в Нежинском районе

Вследствие вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзалізниці".

Как отмечается, в связи с этим по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород - Харьков,
№113 Харьков - Львов,
№786 Киев - Терещенская,
№116 Киев - Сумы,
779 Сумы - Киев,
787 Терещенская - Киев.

Также отмечается, что поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.

Также читайте: Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: погиб человек, пострадавших около 30, в том числе трое детей (обновлено). ФОТО

По данным "Укрзализныци", сегодня временно не будут курсировать поезда:
🚫№6901 Носовка - Киев (Северная)
🚫№6903 Нежин - Киев-Волынский
🚫№6907 Нежин - Киев (Северная)
🚫№6909 Нежин - Киев (Северная)
🚫№6674 Немешаево - Святошин

По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:
🚊➡️№895 Конотоп - Фастов
🚊➡️№892/891 Фастов - Славутич.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами вблизи железной дороги на Нежинщине, возможно временное прекращение движения поездов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Нежин (89) обстрел (29901) Укрзализныця (2815) Черниговская область (1315) Нежинский район (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 