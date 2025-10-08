Затруднено движение поездов Нежинского направления, ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту, - "УЗ"

Вследствие вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления.

Как отмечается, в связи с этим по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород - Харьков,

№113 Харьков - Львов,

№786 Киев - Терещенская,

№116 Киев - Сумы,

779 Сумы - Киев,

787 Терещенская - Киев.

Также отмечается, что поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.

По данным "Укрзализныци", сегодня временно не будут курсировать поезда:

🚫№6901 Носовка - Киев (Северная)

🚫№6903 Нежин - Киев-Волынский

🚫№6907 Нежин - Киев (Северная)

🚫№6909 Нежин - Киев (Северная)

🚫№6674 Немешаево - Святошин

По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

🚊➡️№895 Конотоп - Фастов

🚊➡️№892/891 Фастов - Славутич.

