Держава має фінансово підтримати "Укрзалізницю", це дозволить утримати тарифи від зростання, – Омелян

Компенсація з держбюджету коштів за пасажирські перевезення "Укрзалізниці" це правильний крок, який допоможе компанії справитися з труднощами та дозволить утримати від зростання тарифи.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

"Зараз державний бюджет у складній ситуації. Але якщо фінансування відбудеться і "Укрзалізниця" отримає підтримку з боку держави – це буде правильним кроком. Тому що насправді в багатьох країнах світу залізниця отримує державні субвенції та державну підтримку", – зауважив експерт.

Він зауважив, що економіка країни зараз переживає дуже складні часи, а "Укрзалізниця" зазнала великих втрат під час війни. Але це не відміняє того, що компанія має демонструвати більшу прозорість.

"Добре, що знайшлася можливість за кошт платників податків профінансувати мораторій фактично на підвищення тарифів, і вони не зростуть. Водночас би хотілося все-таки бачити прозорість у роботі "Укрзалізниці". І я би був дуже щасливий почути якийсь звіт про роботу наглядової ради, приміром. Бо я взагалі забув про їхнє існування, хоча, наскільки мені відомо, зарплати платяться справно, і зарплати немаленькі", – нагадав Омелян.

Як повідомлялося, раніше Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулась до віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з проханням передбачити у державному бюджеті на 2026 рік видатки для відшкодування збитків "Укрзалізниці", пов’язаних із пасажирськими перевезеннями. Адже наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.