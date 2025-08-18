БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Європейський бізнес закликав Раду підтримати збільшення фінансування "Укрзалізниці" з держбюджету

ЕВА закликала нардепів передбачити додаткове фінансування для

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала народних депутатів підтримати положення законопроєкту №13439-3, який передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету.

Додаткові кошти, за рішенням Кабміну, можуть спрямовувати на термінові заходи подолання військової агресії, зокрема на підтримку безперервної роботи головного українського залізничного оператора – "Укрзалізниці", йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті ЕВА.

"Це дасть змогу уряду спрямовувати кошти на невідкладні потреби в галузях, критичних для функціонування української економіки – зокрема, передбачити від 8 млрд грн фінансової підтримки для АТ "Укрзалізниця", яка в умовах тяжких ворожих обстрілів забезпечує безперебійне функціонування залізничної транспортної системи для потреб військових, економіки та цивільного населення", – наголошується у заяві.

У ЕВА зауважили, що збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2025 році, за прогнозами, сягнуть 22 млрд грн, адже тарифи для населення зафіксовані на час воєнного стану, а витрати постійно зростають.

Раніше ці збитки покривались шляхом крос-субсидування – з доходів, отриманих від вантажних перевезень. Кошти, які мали б спрямовуватись на розвиток інфраструктури та покращення логістичних сервісів, вимушено витрачались на покриття збитків пасажирського сегменту. Але, із суттєвим падінням обсягів вантажів через окупацію та руйнування промисловості, джерела для такого крос-субсидування вичерпані, пояснили в EBA.

"Вантажовласники вже не можуть витримати додаткового навантаження, критично погіршилась їх конкурентоспроможність, зокрема в ситуації, коли багато підприємств знаходяться у скрутному становищі через вплив повномасштабної війни. З огляду на це Європейська Бізнес Асоціація закликає підтримати законопроєкт №13439-3, адже ухвалення згаданого положення сприятиме підтримці обороноздатності країни, економічної активності та виконання важливих соціальних функцій держави, при цьому не загострюючи критично проблеми для економіки", – наголосили у EBA.

Як повідомлялося, народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати "Укрзалізницю" можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни держбюджету, які дозволять дофінансувати залізничну компанію на 8 млрд грн.

Ідіть нах...
Приймете в ЄС, потім і вимагайте!
18.08.2025 19:05 Відповісти
Коли ця європейська БА вимагатиме припинити Європі купувати скраплений газ і нафту в росії?! 😡😡😡😡
18.08.2025 19:06 Відповісти
"Пазітівниє" вже все розікрали. Пришліть ще грошви.
18.08.2025 19:13 Відповісти
тобто бізнес просить, щоб держава йому оплачувала перевезення ?
18.08.2025 19:16 Відповісти
А почему нет...
миндичу из воздуха на счета капает... а тут работа как никак важная
18.08.2025 19:18 Відповісти
У кого там пригорела так? И настоящие ли это эвропейцы? Или просто ГОшки с пафосом..
18.08.2025 19:17 Відповісти
ти бач, яка потужна гімно атак з гаслом: "дайте гроші залізничній мафії!"
всіляких кончених падлюк притягли!
18.08.2025 19:33 Відповісти

