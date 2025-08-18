Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування "Укрзалізниці", – депутатка Буймістер

Для підтримки роботи "Укрзалізниці" необхідно ухвалити законопроєкт, який передбачає дофінансування компанії на 8 млрд грн за рахунок надприбутків банків.

Про це народна депутатка Людмила Буймістер повідомила у Facebook.

Вона нагадала, що Верховна Рада цього тижня має розглянути законопроєкт №13439-3 про внесення змін до держбюджету, якими пропонується дофінансувати роботу "Укрзалізниці" на 8 млрд грн, що дозволить підтримати роботу компанії без вимушеного підвищення тарифів на перевезення.

Буймістер наголосила, що для цього планують використати кошти з надприбутків банків, які вже перевиконали план надходжень до держбюджету.

"Вважаю важливим наголосити: норми щодо фінансування "Укрзалізниці" у законопроєкті №13439-3 однозначно необхідно підтримати, а не займатися політикою. Бо без залізниці країна не поїде вперед", – заявила Буймістер.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.