Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на дофінансування "Укрзалізниці", – депутатка Буймістер

Надприбутки банків мають спрямувати на фінансування

Для підтримки роботи "Укрзалізниці" необхідно ухвалити законопроєкт, який передбачає дофінансування компанії на 8 млрд грн за рахунок надприбутків банків.

Про це народна депутатка Людмила Буймістер повідомила у Facebook.

Вона нагадала, що Верховна Рада цього тижня має розглянути законопроєкт №13439-3 про внесення змін до держбюджету, якими пропонується дофінансувати роботу "Укрзалізниці" на 8 млрд грн, що дозволить підтримати роботу компанії без вимушеного підвищення тарифів на перевезення.

Буймістер наголосила, що для цього планують використати кошти з надприбутків банків, які вже перевиконали план надходжень до держбюджету.

"Вважаю важливим наголосити: норми щодо фінансування "Укрзалізниці" у законопроєкті №13439-3 однозначно необхідно підтримати, а не займатися політикою. Бо без залізниці країна не поїде вперед", – заявила Буймістер.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.

Зовсім з глузду з'їхала? А де наглядова рада? Може час її відправити за рускораблем разом з авторкою цього законопроекту?
показати весь коментар
18.08.2025 18:10 Відповісти
не переплутайте!
не розігнати к херам, цю гниючу смердячу пухлину на тілі україни!
а, ще насипати грошей у цю бездонну клоаку!
серлещ не дасть збрехати!
показати весь коментар
18.08.2025 18:12 Відповісти
У 2021 році журналісти "Bihus.info" https://bihus.info/hto-z-deputativ-v-radi-najaktyvnishe-vidstoyuye-interesy-ahmetova-i-kolomojskogo/ з'ясували, що Буймістер у Верховній Раді систематично діяла в інтересах олігарха https://www.chesno.org/politician/77143/ Ріната Ахметова.

Я так розумію, що неосовки пропонують експрапріацію прибутків банків.

"Так це ж було вже". Л.Кучма
показати весь коментар
18.08.2025 18:14 Відповісти

