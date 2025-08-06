Чому не вистачає квитків на потяги: "Укрзалізниця" почала публікувати статистику перевезень

"Укрзалізниця" вирішила розпочати щотижневу публікацію детальної статистики пасажирських перевезень, щоб уникнути звинувачень через дефіцит квитків на потяги.

У пресслужбі залізничної компанії зазначають, що серпневий сезон залізничних перевезень – найпіковіший, за багатьма напрямками зараз реєструють 4-5 запитів на 1 доступне місце.

В "Укрзалізниці" пояснюють, що дефіцит квитків викликаний зменшенням парку доступних пасажирських вагонів та збільшенням кількості організованих груп та військових, що подорожують залізницею.

"Відповідаємо в цифрах на найпопулярніше питання: "куди ж "діваються" квитки?" Вагони вибувають з парку швидше, ніж ми встигаємо їх закуповувати чи модернізувати, отже, доступних місць в поїздах стає менше", – вказують в компанії.

Зокрема, цього року cтаном на 3 серпня в поїздах далекого слідування курсувало 1488 вагонів. За рік їх кількість зменшилася більш ніж на сотню:

3 вагони "Укрзалізниця" втратила через обстріли;

6 вагонів стали повністю непридатними для експлуатації через свій граничний вік;

95 вагонів потребують дороговартісного ремонту.

Водночас завдяки підвищенню ефективності використання наявних вагонів наразі вдається перевозити більше пасажирів, ніж минулого року.

Згідно із оприлюдненими "Укрзалізницею" даними, минулого тижня компанія перевезла 625,77 тис. пасажирів, порівняно із 599,41 тис. за цей же тиждень рік тому.

Водночас кількість військових, які отримують квитки через спецрезерв, зросла вдвічі – до 10,3 тис., а кількість пасажирів у дитячих групах – на 50%, до 30,4 тис.

При цьому деяких потягах у вільний продаж потрапляє менше третини квитків, водночас близько 60% місць викуповують організовані групи, у тому числі дитячі.

Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.

Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.