Чому не вистачає квитків на потяги: "Укрзалізниця" почала публікувати статистику перевезень
"Укрзалізниця" вирішила розпочати щотижневу публікацію детальної статистики пасажирських перевезень, щоб уникнути звинувачень через дефіцит квитків на потяги.
У пресслужбі залізничної компанії зазначають, що серпневий сезон залізничних перевезень – найпіковіший, за багатьма напрямками зараз реєструють 4-5 запитів на 1 доступне місце.
В "Укрзалізниці" пояснюють, що дефіцит квитків викликаний зменшенням парку доступних пасажирських вагонів та збільшенням кількості організованих груп та військових, що подорожують залізницею.
"Відповідаємо в цифрах на найпопулярніше питання: "куди ж "діваються" квитки?" Вагони вибувають з парку швидше, ніж ми встигаємо їх закуповувати чи модернізувати, отже, доступних місць в поїздах стає менше", – вказують в компанії.
Зокрема, цього року cтаном на 3 серпня в поїздах далекого слідування курсувало 1488 вагонів. За рік їх кількість зменшилася більш ніж на сотню:
- 3 вагони "Укрзалізниця" втратила через обстріли;
- 6 вагонів стали повністю непридатними для експлуатації через свій граничний вік;
- 95 вагонів потребують дороговартісного ремонту.
Водночас завдяки підвищенню ефективності використання наявних вагонів наразі вдається перевозити більше пасажирів, ніж минулого року.
Згідно із оприлюдненими "Укрзалізницею" даними, минулого тижня компанія перевезла 625,77 тис. пасажирів, порівняно із 599,41 тис. за цей же тиждень рік тому.
Водночас кількість військових, які отримують квитки через спецрезерв, зросла вдвічі – до 10,3 тис., а кількість пасажирів у дитячих групах – на 50%, до 30,4 тис.
При цьому деяких потягах у вільний продаж потрапляє менше третини квитків, водночас близько 60% місць викуповують організовані групи, у тому числі дитячі.
Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.
Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.
Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.
Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.
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брехати та красти!
гасла укрзалізниці, при будь якій владі!!!
і ніхто їй нічого не зробить, бо чорний нал потрібен будь якій владі!!!
Кацапи скажуть в Україні навіть вагонів 1488,отже вони 100% нацисти😂
Надо больше писать об этом, чтобы стреляли по поездам.
Це ганебна дискримінація за статєвою ознакою: всі чоловіки отримують колективне покарання за "злочин", якого вони не скоїли, а лише "теоретично можуть скоїти, якщо захотять". "Укрзалізниця" розцінює всіх чоловіків як "понеційних злочинців" і застосовує до них обмеження, і це було зроблено в часи страшної війни, коли саме на чоловіках висить тягар війни. Чоловіки втратили свободу, отримують поранення, каліцтва, гинуть на війні, жінки в цей час їздять за кордон, жеруть солодку вату, катаються на гіробордах і роблять фоточки в Інстаграм, і саме в цей час підступно запроваджуються ганебні обмеження для чоловіків. Це реальний апартеїд, як колись було вже в світі: "Автобус для білих", "Кінотеатр для білих", "Пляж для білих, чорним вхід заборонено".
Окрім того, що колективне покарання за злочин, якого ти не скоював - це аморально і принизливо, ще через це у чоловіків ще менше шансів придбати квиток. А тепер вони розповідають про те, що вагонів не вистачає.
Жінки ненавидять чоловіків і не хочуть з ними їхати, а може я також не хочу з жінками їхати? Далеко не всі жінки як Памела Андерсон. Вони бувають і старі, і потворні, і хроплять, і пердять, і шкарпетки у них смердять. Також можуть отруїти клофеліном і пограбувати, або просто щось вкрасти, і чомусь ніхто не вважає, що через це треба створити чоловічі вагони, де не було б жінок.
Зробили жіночі вагони? Зробіть тоді рівно таку ж кількість чоловічих вагонів, або запхайте ці жіночі вагони в сраку тому, хто це придумав та здійснив. Тьху.