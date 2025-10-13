РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10334 посетителя онлайн
Новости Фото Оборонные закупки
562 5

НАБУ и САП будут анализировать коррупционные риски в оборонных закупках в партнерстве с "Вернись живым": подписан меморандум. ФОТО

НАБУ и САП совместно с фондом "Вернись живым" объединяют усилия для усиления обороноспособности государства и укрепления добропорядочности в секторе безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, соответствующие намерения закреплены в меморандуме о стратегическом партнерстве, который подписали директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и директор фонда Тарас Чмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дебиторская задолженность по оружейным контрактам Минобороны - 51 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем при Резникова, - Шабунин

меморандум НАБУ, САП и Повернись живым

"НАБУ и САП будут осуществлять анализ коррупционных рисков в сфере безопасности и обороны. В рамках партнерства Фонд будет предоставлять систематизированные данные о закупках, в частности, о видах и стоимости оборудования и других изделий. Это будет способствовать проведению аналитических сравнений рыночных цен, выявлению возможных отклонений и своевременному реагированию на потенциальные нарушения законодательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что борьба с коррупцией в сфере безопасности и обороны является одним из приоритетных направлений деятельности НАБУ и САП, особенно в условиях вооруженной агрессии против Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАБУ (4620) Чмут Тарас (20) САП (2323) закупки (825)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подивимось на результат!
показать весь комментарий
13.10.2025 10:46 Ответить
Ох дарма вони з чмутом звязуюються
показать весь комментарий
13.10.2025 10:57 Ответить
А що це ви діжку на ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ катите?? Москалям лиш би усіх пересварити , а потім головувати
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
показать весь комментарий
13.10.2025 11:17 Ответить
Бовдур.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:44 Ответить
Цікава у вас про себе думка.
я знаю деяки речі, що робив фонд для України, а Ви дрязьги розводите
показать весь комментарий
13.10.2025 11:53 Ответить
 
 