НАБУ и САП будут анализировать коррупционные риски в оборонных закупках в партнерстве с "Вернись живым": подписан меморандум. ФОТО

НАБУ и САП совместно с фондом "Вернись живым" объединяют усилия для усиления обороноспособности государства и укрепления добропорядочности в секторе безопасности.

Как отмечается, соответствующие намерения закреплены в меморандуме о стратегическом партнерстве, который подписали директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и директор фонда Тарас Чмут.

"НАБУ и САП будут осуществлять анализ коррупционных рисков в сфере безопасности и обороны. В рамках партнерства Фонд будет предоставлять систематизированные данные о закупках, в частности, о видах и стоимости оборудования и других изделий. Это будет способствовать проведению аналитических сравнений рыночных цен, выявлению возможных отклонений и своевременному реагированию на потенциальные нарушения законодательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что борьба с коррупцией в сфере безопасности и обороны является одним из приоритетных направлений деятельности НАБУ и САП, особенно в условиях вооруженной агрессии против Украины.

