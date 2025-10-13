НАБУ и САП будут анализировать коррупционные риски в оборонных закупках в партнерстве с "Вернись живым": подписан меморандум. ФОТО
НАБУ и САП совместно с фондом "Вернись живым" объединяют усилия для усиления обороноспособности государства и укрепления добропорядочности в секторе безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, соответствующие намерения закреплены в меморандуме о стратегическом партнерстве, который подписали директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и директор фонда Тарас Чмут.
"НАБУ и САП будут осуществлять анализ коррупционных рисков в сфере безопасности и обороны. В рамках партнерства Фонд будет предоставлять систематизированные данные о закупках, в частности, о видах и стоимости оборудования и других изделий. Это будет способствовать проведению аналитических сравнений рыночных цен, выявлению возможных отклонений и своевременному реагированию на потенциальные нарушения законодательства", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что борьба с коррупцией в сфере безопасности и обороны является одним из приоритетных направлений деятельности НАБУ и САП, особенно в условиях вооруженной агрессии против Украины.
