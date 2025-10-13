НАБУ та САП аналізуватимуть корупційні ризики в оборонних закупівлях у партнерстві з "Повернись живим": підписано меморандум. ФОТО
НАБУ та САП спільно з фондом "Повернись живим" об’єднують зусилля для посилення обороноздатності держави та зміцнення доброчесності у секторі безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як зазначається, відповідні наміри закріплені у меморандумі про стратегічне партнерство, який підписали директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та директор фонду Тарас Чмут.
"НАБУ та САП здійснюватимуть аналіз корупційних ризиків у сфері безпеки та оборони. У межах партнерства Фонд надаватиме систематизовані дані про закупівлі, зокрема, про види та вартість обладнання й інших виробів. Це сприятиме проведенню аналітичних порівнянь ринкових цін, виявленню можливих відхилень та своєчасному реагуванню на потенційні порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що боротьба з корупцією у сфері безпеки та оборони є одним із пріоритетних напрямів діяльності НАБУ та САП, особливо в умовах збройної агресії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Bogdan #603107
Реєстрація: 01.03.2025
я знаю деяки речі, що робив фонд для України, а Ви дрязьги розводите