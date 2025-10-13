УКР
НАБУ та САП аналізуватимуть корупційні ризики в оборонних закупівлях у партнерстві з "Повернись живим": підписано меморандум. ФОТО

НАБУ та САП спільно з фондом "Повернись живим" об’єднують зусилля для посилення обороноздатності держави та зміцнення доброчесності у секторі безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, відповідні наміри закріплені у меморандумі про стратегічне партнерство, який підписали директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та директор фонду Тарас Чмут.

меморандум НАБУ, САП та Повернись живим

"НАБУ та САП здійснюватимуть аналіз корупційних ризиків у сфері безпеки та оборони. У межах партнерства Фонд надаватиме систематизовані дані про закупівлі, зокрема, про види та вартість обладнання й інших виробів. Це сприятиме проведенню аналітичних порівнянь ринкових цін, виявленню можливих відхилень та своєчасному реагуванню на потенційні порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що боротьба з корупцією у сфері безпеки та оборони є одним із пріоритетних напрямів діяльності НАБУ та САП, особливо в умовах збройної агресії проти України.

Подивимось на результат!
13.10.2025 10:46 Відповісти
Ох дарма вони з чмутом звязуюються
13.10.2025 10:57 Відповісти
А що це ви діжку на ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ катите?? Москалям лиш би усіх пересварити , а потім головувати
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
13.10.2025 11:17 Відповісти
Бовдур.
13.10.2025 11:44 Відповісти
Цікава у вас про себе думка.
я знаю деяки речі, що робив фонд для України, а Ви дрязьги розводите
13.10.2025 11:53 Відповісти
Пустили козлов в огород(. Работать некому - одни проверяли(
13.10.2025 12:03 Відповісти
 
 