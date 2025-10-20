СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ, - заява Бюро
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ.
Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".
Роттердам+
"Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.
Формально-конституційно, звичайно, був Верховним "нелохом", що
роззброював армію і розміновував території.
Найкращі сили Україна ще навіть і не намагалась застосувати.
Ми ще і не починали.
Помічники ригоАНАЛІВ, з 2014 року, якось борці за Правду, геть ******** з кінотеатру «Зоряний»???
Намагаються різними шляхами - і так, і сяк і жопой об косяк, а воно все не "стріляє". Навіть вже і не приховують, що вийшли на...самих себе в цих "пошуках".
Ага, "Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії" і перейшли на постачання з...расейки! Чого ж про це вони так сором'язливо замовчують?
Про бітум з Бульбашії, про добрива з рашки через ту ж Бульбашию. І це ж ще не торкнутись нафти з рашки через нашу землю до злійшого ворога України - Орбана.