СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ, - заява Бюро

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Роттердам+

"Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

