СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ, - заява Бюро

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ. Що відомо?

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Читайте: Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ще одну обвинувачену у справі "Роттердам+"

У родичів детектива НАБУ провела обшуки СБУ. Що відомо?

Роттердам+

"Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Дивіться: "Без Цензури": Захід бачить, як Банкова маніпулює війною - Мартина Богуславець. ВIДЕО

Топ коментарі
+13
Ти диви які спритні. А родичів свого Вітюка ви перевіряли?
показати весь коментар
20.10.2025 11:45 Відповісти
+10
Вася два магазини вірнно служить диктатору...
показати весь коментар
20.10.2025 11:45 Відповісти
+9
Голову СБУ назначає президент і тому голова СБУ працює на інтереси президента та захист його корупційних друзів. Зеленському не вдалося підпорядкувати НАБУ та САП собі і тому він робить тиск на ці структури за допомогою ручної СБУ та особисто відданого генпрокурора.
показати весь коментар
20.10.2025 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ментоввські війни продовжуються???вранці обшуки,ввечері разом бухають,весело ж....
показати весь коментар
20.10.2025 11:31 Відповісти
А чому вам так «весело»? І де ви побачили «мєнтовські війни»? Силовий орган за вказівкою військово-політичного керівництва здійснює знищення незалежного антикорупційного органу. Це не «мєждусобойчік» розподілу кришування ларьочків. Це страшна кегебешно-фсбешна-путінська модель управління з фатальними наслідками для всієї України. І ми до неї котимось. А вам «весело».
показати весь коментар
20.10.2025 12:36 Відповісти
Настане день, коли кліщ (Вова *********) насосеться стільки української крові, що далі буде нікуди і скаже : "Я устал. Я ухожу". Звичайно згідно до відомого сценарію, щоб забезпечити собі і своєму шоблу безпеку, він назначить своїм наступником ВасюДвамагазина. Це не біда , що ВасяДвамагазина не сильно меткий розумом, його прототип в лаптєстані теж зірок з неба не хапав. І Україна одержить диктатуру злодіїв і бандитів на довгі роки по прикладу лаптєстану.
показати весь коментар
20.10.2025 12:52 Відповісти
"Військово-" тільки тому, що війна, яку політичне керівництво і привело.
Формально-конституційно, звичайно, був Верховним "нелохом", що
роззброював армію і розміновував території.
показати весь коментар
20.10.2025 12:58 Відповісти
таки набу менеджери вирішили обнулять
показати весь коментар
20.10.2025 11:36 Відповісти
Але тепер вже по одному, так легше.
показати весь коментар
20.10.2025 11:58 Відповісти
Я впевнений - мобілізаційний резерв в Україні є і він добре підготований та озброєний.
Найкращі сили Україна ще навіть і не намагалась застосувати.
Ми ще і не починали.
показати весь коментар
20.10.2025 11:37 Відповісти
Вася два магазини вірнно служить диктатору...
показати весь коментар
20.10.2025 11:45 Відповісти
Ти диви які спритні. А родичів свого Вітюка ви перевіряли?
показати весь коментар
20.10.2025 11:45 Відповісти
P.S. Які такі "послуги" і кому надавала його дружина?
показати весь коментар
20.10.2025 11:47 Відповісти
Таке спитаєте! Про заробітки на Онліфанс чули?
показати весь коментар
20.10.2025 12:35 Відповісти
великий захист від народу та правди , сьогодні 🤡 надає СБУ , на чолі з зеленським хвістом малюка ...
показати весь коментар
20.10.2025 11:49 Відповісти
Родичі осіб з Урядового кварталу, будуть наступними з відвідувань борців з СБУ проти Корупціонерів???
Помічники ригоАНАЛІВ, з 2014 року, якось борці за Правду, геть ******** з кінотеатру «Зоряний»???
показати весь коментар
20.10.2025 11:56 Відповісти
Голову СБУ назначає президент і тому голова СБУ працює на інтереси президента та захист його корупційних друзів. Зеленському не вдалося підпорядкувати НАБУ та САП собі і тому він робить тиск на ці структури за допомогою ручної СБУ та особисто відданого генпрокурора.
показати весь коментар
20.10.2025 12:02 Відповісти
Ніяк не можуть єрмачило і хрипатий маланець заспокоїтись, що нічого не можуть "нарити" в тій формулі проти Порошенко.
Намагаються різними шляхами - і так, і сяк і жопой об косяк, а воно все не "стріляє". Навіть вже і не приховують, що вийшли на...самих себе в цих "пошуках".
Ага, "Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії" і перейшли на постачання з...расейки! Чого ж про це вони так сором'язливо замовчують?
Про бітум з Бульбашії, про добрива з рашки через ту ж Бульбашию. І це ж ще не торкнутись нафти з рашки через нашу землю до злійшого ворога України - Орбана.
показати весь коментар
20.10.2025 12:04 Відповісти
Ось який пріоритет команди Боневтіка - захистити свою дупу та царювання, а не Україну. Їх фронт всередині країни, а не зупинка та знищення ворога.
показати весь коментар
20.10.2025 12:07 Відповісти
Формула була - ціна на біржі в Роттердамі і доставка від шахти до підприємства. До формули було: вугілля купляється на шахті дуже дешево а продається на підприємства дуже дорого. Різницю дерибанили.
показати весь коментар
20.10.2025 12:08 Відповісти
ОКУПАЦІЙНЕ правління "зєльоної-плісняви" токсична для України і українства!!!!
показати весь коментар
20.10.2025 13:23 Відповісти
зейло мстить за міндича
показати весь коментар
20.10.2025 13:35 Відповісти
Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії - і ціни на електрику злетіли вище рейтингу наркомана.
показати весь коментар
20.10.2025 13:48 Відповісти
 
 