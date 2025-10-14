"Без Цензури": Захід бачить, як Банкова маніпулює війною - Мартина Богуславець. ВIДЕО

Голова громадського антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець та Марина Данилюк-Ярмолаєва в ефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ обговорили спроби влади ліквідувати незалежність НАБУ й загальний наступ на антикорупційну інфраструктуру. Чим це загрожує Україні як державі та що ми можемо вдіяти, аби не допустити відкату в реформах у вірверто непрості часи?

