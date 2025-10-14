"Без Цензури": Захід бачить, як Банкова маніпулює війною - Мартина Богуславець. ВIДЕО
Голова громадського антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець та Марина Данилюк-Ярмолаєва в ефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ обговорили спроби влади ліквідувати незалежність НАБУ й загальний наступ на антикорупційну інфраструктуру. Чим це загрожує Україні як державі та що ми можемо вдіяти, аби не допустити відкату в реформах у вірверто непрості часи?
Дивлячись кацапську пропаганду.
а зараз, кого не спитай ніхто за Зе не голосував.
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
*
"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"
Анекдоти з"явилися ще весною-влітку 2019-го року...
жОПи..." - правильно відмічено! Далі потрібно думати