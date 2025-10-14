УКР
"Без Цензури": Захід бачить, як Банкова маніпулює війною - Мартина Богуславець. ВIДЕО

Голова громадського антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець та Марина Данилюк-Ярмолаєва в ефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ обговорили спроби влади ліквідувати незалежність НАБУ й загальний наступ на антикорупційну інфраструктуру. Чим це загрожує Україні як державі та що ми можемо вдіяти, аби не допустити відкату в реформах у вірверто непрості часи?

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАБУ (5526) Цензор.НЕТ (139) Данилюк-Ярмолаєва Марина (364)
+12
Цю владу обрали українці, які хотіли поржать.

Дивлячись кацапську пропаганду.

а зараз, кого не спитай ніхто за Зе не голосував.
+6
Та ця влада робить те шо їй дала наказ українська більшість у 19 році - вони всі ***********. Мразота.
+2
так може вони взаємно і одночасно цим займаються,у мене таке відчуття,бо від оцих всіх новин у нормальних здоровомислячих людей виникають сумніви того ж самого з їх генераторами.....
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



*

"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"

Анекдоти з"явилися ще весною-влітку 2019-го року...
а попередню солодку владу Ви обирали?
так може вони взаємно і одночасно цим займаються,у мене таке відчуття,бо від оцих всіх новин у нормальних здоровомислячих людей виникають сумніви того ж самого з їх генераторами.....
Бовдур
ВСЕ ВЫ ОДИНАКОВЫЕ И ЦЕЛЬ У ВАС ОДНА- ОБОГАЩЕНИЕ
Зєлю геть і вибори
"...Ручне управління ж ОПи..." - правильно відмічено! Далі потрібно думати
