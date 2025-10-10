"Без Цензури": Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії – буде більше? ВIДЕО

Росіяни атакують ключові маршрути Укрзалізниці, тоді як Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Чого чекати взимку?

В ефірі проєкту "Без цензури" на Цензор.НЕТ про це міркують Марина Данилюк-Ярмолаєва та Володимир Омелян - ексміністр інфраструктури України та колишній військовослужбовець ЗСУ.

