"Без Цензури": Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії – буде більше? ВIДЕО
Росіяни атакують ключові маршрути Укрзалізниці, тоді як Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Чого чекати взимку?
В ефірі проєкту "Без цензури" на Цензор.НЕТ про це міркують Марина Данилюк-Ярмолаєва та Володимир Омелян - ексміністр інфраструктури України та колишній військовослужбовець ЗСУ.
Я дуже сподіваюсь, що ГУР продовжить нищити їхні потужності, навіть просто тримати ушкодження на такому рівні - цього достатньо, криза неминуча, але вона іде з деяким лагом, просто продовжуйте, все буде круто!
транспортна структура в рф. Коли залізниця стане-- бобачите дійство.
Замінити нема чим.