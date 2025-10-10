УКР
"Без Цензури": Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії – буде більше? ВIДЕО

Росіяни атакують ключові маршрути Укрзалізниці, тоді як Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Чого чекати взимку?

В ефірі проєкту "Без цензури" на Цензор.НЕТ про це міркують Марина Данилюк-Ярмолаєва та Володимир Омелян - ексміністр інфраструктури України та колишній військовослужбовець ЗСУ.

Також читайте: Росіяни б’ють по інфраструктурі, щоб заблокувати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, УЗ організувала трансфери

НПЗ (740) Укрзалізниця (7093) Омелян Володимир (1352) Данилюк-Ярмолаєва Марина (363)
+5
идиоты ляпнули про 40% и понеслось. Нет никаких 40%. Уже обсосали эту тем лвести раз. Какой-то дурак просто взял всю статистику по ударам и уничтоженным мощностям за пол года и доплюсовал все до кучи. Но при этом никто не учитывал сколько за эти пол года кацапы восстановили. А они восстанавливают производство в среднем за пару месяцев. По некоторым нпз было 2-3 прилета и уже по восстановленным мощностям и они тоже все это посчитали в эти 40%. Можно выдохнуть.
10.10.2025 17:14 Відповісти
+3
Навіть 40% достатньо, щоб у них виникла криза. Нажать, 40% не знищено, а уражено. А це дуже різні речі.
Я дуже сподіваюсь, що ГУР продовжить нищити їхні потужності, навіть просто тримати ушкодження на такому рівні - цього достатньо, криза неминуча, але вона іде з деяким лагом, просто продовжуйте, все буде круто!
10.10.2025 16:30 Відповісти
+3
"Мені плювати на людей і енергетику, головне - кацапні нефтянку максимально пошкодити" - перднув ротом на Ставці Гундос, коли йому сказали, що енергетика від кацапів зимою ляже. От пріоритети цієї мерзоти. х*єм з ботоксним немдомірком мірятися.
10.10.2025 17:37 Відповісти
Буде 80-90%, бо 100% ніколи не буде знищено! Але це вже буде мізер який ні на що не вплине!
10.10.2025 16:23 Відповісти
Навіть 40% достатньо, щоб у них виникла криза. Нажать, 40% не знищено, а уражено. А це дуже різні речі.
Я дуже сподіваюсь, що ГУР продовжить нищити їхні потужності, навіть просто тримати ушкодження на такому рівні - цього достатньо, криза неминуча, але вона іде з деяким лагом, просто продовжуйте, все буде круто!
10.10.2025 16:30 Відповісти
Чим довше криза тормозить , тим вибуховою вона е.
10.10.2025 16:44 Відповісти
навіть 40% пошкоджено, це багато, у них вже проблеми з пальним, і відновити це не день і не місяць, а може і не відновлять, обладнання їм не продадуть.
10.10.2025 16:46 Відповісти
нууу диванный наполеон
10.10.2025 17:48 Відповісти
Через р. Волга існують залізничні мости. А залізниця основна
транспортна структура в рф. Коли залізниця стане-- бобачите дійство.
Замінити нема чим.
10.10.2025 16:49 Відповісти
На жаль, через р. Дніпро теж існують залізничні мости.
10.10.2025 17:04 Відповісти
Бачив видоски, як вони споруджують антидронові каркаси на НПЗ. Кацапська гопота це не другий Черчілль. Як сказав Тарантіно, рано смоктати один одному кінці.
10.10.2025 17:00 Відповісти
идиоты ляпнули про 40% и понеслось. Нет никаких 40%. Уже обсосали эту тем лвести раз. Какой-то дурак просто взял всю статистику по ударам и уничтоженным мощностям за пол года и доплюсовал все до кучи. Но при этом никто не учитывал сколько за эти пол года кацапы восстановили. А они восстанавливают производство в среднем за пару месяцев. По некоторым нпз было 2-3 прилета и уже по восстановленным мощностям и они тоже все это посчитали в эти 40%. Можно выдохнуть.
10.10.2025 17:14 Відповісти
Зато цыфирь красивая получилась!
10.10.2025 17:34 Відповісти
Почекайте, то чому у них криза з паливом ? І ціни ростуть.
10.10.2025 17:59 Відповісти
"Мені плювати на людей і енергетику, головне - кацапні нефтянку максимально пошкодити" - перднув ротом на Ставці Гундос, коли йому сказали, що енергетика від кацапів зимою ляже. От пріоритети цієї мерзоти. х*єм з ботоксним немдомірком мірятися.
10.10.2025 17:37 Відповісти
Якщо їхня нафтова галузь реально ляже, уся техніка встане !
10.10.2025 18:01 Відповісти
 
 