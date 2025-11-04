РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9503 посетителя онлайн
Новости Обыск в НАБУ
1 094 13

Обыск у сотрудника НАБУ: Офис генпрокурора заявил, что он следил за "режимным объектом". ВИДЕО (обновлено)

Офис генпрокурора прокомментировал обыск у сотрудника НАБУ

В Офисе генпрокурора мотивируют обыск у сотрудника Национального антикоррупционного бюро тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Сотрудник НАБУ якобы устроил слежку

Там заявляют, что сотрудник НАБУ якобы организовал слежку за админзданием Офиса Генпрокурора, которое является "режимным объектом".

"Госохрана выявила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является сотрудником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства", - отметили в ОГП.

Более полную позицию прокуроры обещают предоставить позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

Видео слежки за зданием ОГП

Дополнено в 19.30. Впоследствии пресс-служба Офиса генпрокурора опубликовала видео, на котором видно, как неизвестный мужчина утром 3 ноября якобы установил специальные технические средства над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.

Прокуроры утверждают, что камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников Офиса генпрокурора.

"Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного состояния тотальное снятие информации со здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике перемещения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе работающих в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Работник НАБУ якобы подтвердил слежку

В этот же день по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины), было возбуждено уголовное производство.

Во время неотложных мер прокурорам удалось установить личность одного из мужчин — в ОГП утверждают, что это работник НАБУ, который во время обыска подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

В то же время прокуроры говорят, что работник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, и лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

В ОГП добавили, что обыск у сотрудника НАБУ провели с учетом военного положения и специфики работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: СБУ подтвердила обыски у родственников детектива НАБУ в производстве по незаконному обогащению

Что предшествовало

  • Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
  • Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

Автор: 

НАБУ (4641) обыск (1949) Офис Генпрокурора (2746)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Нє ну а шо?
Підозрювати у корупції у дошку свого генпрокурора - це злочин.

А, якщо б Малюка запідозріли, то слідчого НАБУ тупо вбили б на місці.

У ЄС вони зібралися... Ага.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:16 Ответить
+8
Стежив за міндічами?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:15 Ответить
+8
А в кого з притомних людей є довіра до прокуратури, яку очолюють тисячовідсоткові люди злодійкуватого глави держави?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стежив за міндічами?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:15 Ответить
За співучасниками по справі Міндіча. А таке - нізззяяяяаа!
показать весь комментарий
04.11.2025 19:38 Ответить
Нє ну а шо?
Підозрювати у корупції у дошку свого генпрокурора - це злочин.

А, якщо б Малюка запідозріли, то слідчого НАБУ тупо вбили б на місці.

У ЄС вони зібралися... Ага.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:16 Ответить
А в кого з притомних людей є довіра до прокуратури, яку очолюють тисячовідсоткові люди злодійкуватого глави держави?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:16 Ответить
Пора вже тюремні терміни давати зажерлим тупим силовикам на побігеньках за обшуки без ордеру.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:18 Ответить
ГЕНПРОКУРОР - це ригопрофі , це ще добре, якщо за стрімкий ріст кар"ри у військовій ПРоукаратурі часів Яника ПЕРЕД КРИМНЕНАШІМ ,, не завербували його у Севастополі ...
Потім контролював військовою прокуратурою ЗАХІДНИЙ РЕГІОН армії , котрою до нього керував ставленик Кремля у Януковича . (Послабив армію, причетний до розстрілів на Майдані і "здав" Росії Крим: де зараз колишній голова Міноборони при Януковичі Лебедєв- стаття у ЗМІ часів Майдану)
Генпрокурор сьогоднішній наймолодший в історії України- наближав свою кар"єру до Києва дуже стрімко вже за ригоЄРМАКОМАРОДЕРАТУ - читайте його службову карʼєру у Вікіпедії, поки ригозельоні не вичистили .
показать весь комментарий
04.11.2025 19:20 Ответить
Шкода, чи всьо обьяснімо? Коли Малюк сидів поряд з цим ген-ген Єрмаківським ПРокурором поряд, засдужючи картонний майдан й доводячи шо всьо іде констутиційно.

Як сказав після цього генерал Омельченко( вчитель Малюка по ВУЗУ) - ВАСИЛЮ ОТЯМСЯ , СЛУЖИ УКРАЇНІ А НЕ ПОЛІТИКАМ...
показать весь комментарий
04.11.2025 19:24 Ответить
В 3-й ночі! Роботяги!🤣
показать весь комментарий
04.11.2025 19:21 Ответить
Значить шукали щось дуже серйозне, що веде їх до цугундеру у випадку зміни влади.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:40 Ответить
слідчі пройшли вишкіл мусаровської кримінальної шараги " б/у" ссср ?...
показать весь комментарий
04.11.2025 19:21 Ответить
Такими діями в Офісі генерального прокурора України підтвердили свою приналежність до лгбт спільноти та повну відданість голові прайду Володимиру Олександровичу!
показать весь комментарий
04.11.2025 19:21 Ответить
виділять койку у бункері вова+андрюша?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:45 Ответить
Та вже рострілюйте на місці,без слідства та суду - вам же,*****,хочеться
показать весь комментарий
04.11.2025 19:46 Ответить
 
 