Обыск у сотрудника НАБУ: Офис генпрокурора заявил, что он следил за "режимным объектом". ВИДЕО (обновлено)

В Офисе генпрокурора мотивируют обыск у сотрудника Национального антикоррупционного бюро тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Сотрудник НАБУ якобы устроил слежку

Там заявляют, что сотрудник НАБУ якобы организовал слежку за админзданием Офиса Генпрокурора, которое является "режимным объектом".

"Госохрана выявила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является сотрудником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства", - отметили в ОГП.

Более полную позицию прокуроры обещают предоставить позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

Видео слежки за зданием ОГП

Дополнено в 19.30. Впоследствии пресс-служба Офиса генпрокурора опубликовала видео, на котором видно, как неизвестный мужчина утром 3 ноября якобы установил специальные технические средства над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.

Прокуроры утверждают, что камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников Офиса генпрокурора.

"Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного состояния тотальное снятие информации со здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике перемещения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе работающих в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Работник НАБУ якобы подтвердил слежку

В этот же день по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины), было возбуждено уголовное производство.

Во время неотложных мер прокурорам удалось установить личность одного из мужчин — в ОГП утверждают, что это работник НАБУ, который во время обыска подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

В то же время прокуроры говорят, что работник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, и лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

В ОГП добавили, что обыск у сотрудника НАБУ провели с учетом военного положения и специфики работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: СБУ подтвердила обыски у родственников детектива НАБУ в производстве по незаконному обогащению

Что предшествовало

Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.

Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат