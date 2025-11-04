Обыск у сотрудника НАБУ: Офис генпрокурора заявил, что он следил за "режимным объектом". ВИДЕО (обновлено)
В Офисе генпрокурора мотивируют обыск у сотрудника Национального антикоррупционного бюро тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Сотрудник НАБУ якобы устроил слежку
Там заявляют, что сотрудник НАБУ якобы организовал слежку за админзданием Офиса Генпрокурора, которое является "режимным объектом".
"Госохрана выявила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является сотрудником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства", - отметили в ОГП.
Более полную позицию прокуроры обещают предоставить позже.
Видео слежки за зданием ОГП
Дополнено в 19.30. Впоследствии пресс-служба Офиса генпрокурора опубликовала видео, на котором видно, как неизвестный мужчина утром 3 ноября якобы установил специальные технические средства над входом в жилой дом напротив здания ОГП. В 14:53 другое лицо эти устройства забрало.
Прокуроры утверждают, что камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников Офиса генпрокурора.
"Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного состояния тотальное снятие информации со здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике перемещения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе работающих в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.
Работник НАБУ якобы подтвердил слежку
В этот же день по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины), было возбуждено уголовное производство.
Во время неотложных мер прокурорам удалось установить личность одного из мужчин — в ОГП утверждают, что это работник НАБУ, который во время обыска подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.
В то же время прокуроры говорят, что работник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, и лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".
В ОГП добавили, что обыск у сотрудника НАБУ провели с учетом военного положения и специфики работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало
- Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3 ночи прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
- Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.
Підозрювати у корупції у дошку свого генпрокурора - це злочин.
А, якщо б Малюка запідозріли, то слідчого НАБУ тупо вбили б на місці.
У ЄС вони зібралися... Ага.
Потім контролював військовою прокуратурою ЗАХІДНИЙ РЕГІОН армії , котрою до нього керував ставленик Кремля у Януковича . (Послабив армію, причетний до розстрілів на Майдані і "здав" Росії Крим: де зараз колишній голова Міноборони при Януковичі Лебедєв- стаття у ЗМІ часів Майдану)
Генпрокурор сьогоднішній наймолодший в історії України- наближав свою кар"єру до Києва дуже стрімко вже за ригоЄРМАКОМАРОДЕРАТУ - читайте його службову карʼєру у Вікіпедії, поки ригозельоні не вичистили .
Як сказав після цього генерал Омельченко( вчитель Малюка по ВУЗУ) - ВАСИЛЮ ОТЯМСЯ , СЛУЖИ УКРАЇНІ А НЕ ПОЛІТИКАМ...