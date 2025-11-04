НАБУ – на обвинения Офиса генпрокурора в незаконной слежке: Сотрудник Бюро действовал в соответствии с законом

Национальное антикоррупционное бюро Украины ответило Офису генпрокурора на обвинения в незаконной слежке за их административным зданием, что стало основанием для обысков у сотрудника Бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция НАБУ

В Бюро подчеркнули: режим военного положения не предусматривает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

"В соответствии с действующим законодательством, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса Генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в конкретном уголовном производстве", - отметили детективы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, - посол Матернова

Там добавили, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона.

"Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", - добавило НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало

Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3:00 прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.

Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.

Впоследствии в Офисе генпрокурора аргументировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат