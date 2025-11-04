РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Обыск в НАБУ
1 000 10

НАБУ – на обвинения Офиса генпрокурора в незаконной слежке: Сотрудник Бюро действовал в соответствии с законом

НАБУ ответило на заявление Офиса генпрокурора

Национальное антикоррупционное бюро Украины ответило Офису генпрокурора на обвинения в незаконной слежке за их административным зданием, что стало основанием для обысков у сотрудника Бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция НАБУ

В Бюро подчеркнули: режим военного положения не предусматривает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

"В соответствии с действующим законодательством, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса Генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в конкретном уголовном производстве", - отметили детективы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, - посол Матернова

Там добавили, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона.

"Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", - добавило НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало

  • Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3:00 прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
  • Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.
  • Впоследствии в Офисе генпрокурора аргументировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.

  • В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.

  • В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

Автор: 

НАБУ (4641) обыск (1949) слежка (196) Офис Генпрокурора (2746)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так передача НАБУ у підпорядкування Генпрокуратурі також відбувалась згідно закону. Чому тоді було стільки галасу?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:45 Ответить
цікаво, а НАБУ може посадити зєлю за держзраду? преценденти вже є.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:49 Ответить
було б чудово
показать весь комментарий
04.11.2025 20:56 Ответить
НАБУ перетворюється на склочників
показать весь комментарий
04.11.2025 20:50 Ответить
"склочнікі" або ж просто зельоні гниди - це ручний офіс генпрокурорця
показать весь комментарий
04.11.2025 20:55 Ответить
Так і зелупні кажуть, по команді ********** Оманських в Україні!!
показать весь комментарий
04.11.2025 21:02 Ответить
Ага, слідкувати за " Гаманцем" Зеленьського Міндічем і як Прокурори беруть хабарі, то з погляду Подляківських " чисте склотнічєство".
показать весь комментарий
04.11.2025 21:06 Ответить
Не забудь гроші забрати І рота прополоскати.
показать весь комментарий
04.11.2025 21:28 Ответить
Усе, що заважає зрадникам і мародерам на крові, знищувати Україну і Українців, зелеський з зелупнями з Урядового кварталу, одразу їм спішить на допомогу, як і вагнерівцям та беркутні якунОвоща!
показать весь комментарий
04.11.2025 20:51 Ответить
"зелена генпрокуратура" в Україні , разом з ДБР ,рашистсько- портновський мутант,котрий буде робити все, щоб чим більше напакостити Україні і її народу...
показать весь комментарий
04.11.2025 21:08 Ответить
 
 