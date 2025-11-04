НАБУ – на обвинения Офиса генпрокурора в незаконной слежке: Сотрудник Бюро действовал в соответствии с законом
Национальное антикоррупционное бюро Украины ответило Офису генпрокурора на обвинения в незаконной слежке за их административным зданием, что стало основанием для обысков у сотрудника Бюро.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция НАБУ
В Бюро подчеркнули: режим военного положения не предусматривает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.
"В соответствии с действующим законодательством, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса Генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в конкретном уголовном производстве", - отметили детективы.
Там добавили, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона.
"Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", - добавило НАБУ.
Что предшествовало
- Ранее в НАБУ сообщили, что 4 ноября около 3:00 прокуроры Офиса Генпрокурора в сопровождении спецназа провели обыск у их сотрудника.
- Там рассказали, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу, а сам обыск проводился без решения суда.
- Впоследствии в Офисе генпрокурора аргументировали обыск у сотрудника НАБУ тем, что он якобы следил за административным зданием ОГП.
В ОГП утверждают, что сотрудник НАБУ во время обыска, мол, подтвердил, что забирал установленные ранее средства наблюдения за зданием Офиса генпрокурора.
В то же время прокуроры говорят, что сотрудник НАБУ не смог четко объяснить законные основания проведения негласных мероприятий, а лишь отметил, что "выполнял поручение руководства".
