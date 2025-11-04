РУС
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, — посол Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что антикоррупционные реформы имеют критически важное значение для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Об этом дипломат заявила на брифинге в Киеве во время представления ежегодного отчета Еврокомиссии о расширении, сообщает Цензор.НЕТ

По словам Матерновой, Украина "в целом проделала солидную, важную работу за последний год" в контексте приближения к Евросоюзу. Однако, добавила она, остаются сферы, которые "вызывают беспокойство" и требуют дополнительных шагов для улучшения.

"У нас есть рекомендации после каждого раздела, и если сравнить их с прошлым годом, то некоторые остались неизменными", - отметила посол.

Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией, - отчет Еврокомиссии

ЕС ожидает сохранения независимости антикоррупционных органов

Матернова уточнила, что в отчете Еврокомиссии отражена ситуация июля 2025 года и реакция на принятие закона, который ограничил независимость антикоррупционных структур.

"Мы также отразили в отчете события июля и обеспокоенность стабильностью, опытом и независимостью антикоррупционных институтов. Дальнейший прогресс, конечно, зависит от сохранения их независимости", — подчеркнула она.

В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов

НАБУ (4641) членство в ЕС (1175) Евросоюз (17782) САП (2337) Матернова Екатерина (90)
У перекладі з дипломатичної:
- Коли ви вже нажеретеся, зелені мародери?! Щоб вам колом у горлянці стало, під@раси корупційні!
Якщо хтось марить, що у ЄС не знають про свавілля, яке вирує проти НАБУ та САП, то дуже помиляється.

І вони не будуть волати, тупотіти ногами чи ще щось. Просто повернуться спиною і закриють двері ЄС назавжди.
НУ ДУЖЕ ТОНКИЙ НАМЬОК
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".

за п"ятибальщиною - це ДВІЙКА!!!
Але ж справа не тільки з НАБУ та САП антикрупційними - ЦЕ СПРАВА ЗРАДНИКІВ РИГІВ У ВЛАДІ УКРАЇНИ
зебіл не чує
Як серпом по "колосках"!
Саме такі відчуття з'явилися в зеленої влади, після заяви посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової про збереження незалежності НАБУ і САП.
Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова саме тому рашистсько- зелені тормози з генпрокуратури вирішили притормозити рух України беззаконими.чи то злочинними методами, вчиненими по відношенні до працівника НАБУ....
Ага і саме тому зе-гнида руками СБУ невпинно намагається знищити НАБУ і САП.
Скажіть прямо : Єрмак і Татаров не повинні влазити в справи НАБУ і САП,тиснути на них і взагалі не сунути свої носи туди куди собаки хєр не сували.
😂😂😂😂😂😂😂
Набу і сап це і є самі перші корупціонери та ще і на підгодівлі фсб
А ось і виліз зсохлий та пліснявий кінчик тупої ЗЕлупи. )))
