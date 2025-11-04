Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, — посол Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что антикоррупционные реформы имеют критически важное значение для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Об этом дипломат заявила на брифинге в Киеве во время представления ежегодного отчета Еврокомиссии о расширении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Матерновой, Украина "в целом проделала солидную, важную работу за последний год" в контексте приближения к Евросоюзу. Однако, добавила она, остаются сферы, которые "вызывают беспокойство" и требуют дополнительных шагов для улучшения.

"У нас есть рекомендации после каждого раздела, и если сравнить их с прошлым годом, то некоторые остались неизменными", - отметила посол.

ЕС ожидает сохранения независимости антикоррупционных органов

Матернова уточнила, что в отчете Еврокомиссии отражена ситуация июля 2025 года и реакция на принятие закона, который ограничил независимость антикоррупционных структур.

"Мы также отразили в отчете события июля и обеспокоенность стабильностью, опытом и независимостью антикоррупционных институтов. Дальнейший прогресс, конечно, зависит от сохранения их независимости", — подчеркнула она.

