Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, — посол Матернова
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что антикоррупционные реформы имеют критически важное значение для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.
Об этом дипломат заявила на брифинге в Киеве во время представления ежегодного отчета Еврокомиссии о расширении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Матерновой, Украина "в целом проделала солидную, важную работу за последний год" в контексте приближения к Евросоюзу. Однако, добавила она, остаются сферы, которые "вызывают беспокойство" и требуют дополнительных шагов для улучшения.
"У нас есть рекомендации после каждого раздела, и если сравнить их с прошлым годом, то некоторые остались неизменными", - отметила посол.
ЕС ожидает сохранения независимости антикоррупционных органов
Матернова уточнила, что в отчете Еврокомиссии отражена ситуация июля 2025 года и реакция на принятие закона, который ограничил независимость антикоррупционных структур.
"Мы также отразили в отчете события июля и обеспокоенность стабильностью, опытом и независимостью антикоррупционных институтов. Дальнейший прогресс, конечно, зависит от сохранения их независимости", — подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Коли ви вже нажеретеся, зелені мародери?! Щоб вам колом у горлянці стало, під@раси корупційні!
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
за п"ятибальщиною - це ДВІЙКА!!!
Але ж справа не тільки з НАБУ та САП антикрупційними - ЦЕ СПРАВА ЗРАДНИКІВ РИГІВ У ВЛАДІ УКРАЇНИ
І вони не будуть волати, тупотіти ногами чи ще щось. Просто повернуться спиною і закриють двері ЄС назавжди.
Саме такі відчуття з'явилися в зеленої влади, після заяви посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової про збереження незалежності НАБУ і САП.