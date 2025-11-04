В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов

Для новых стран-членов Евросоюза могут ввести "испытательный срок" на несколько лет и исключить из союза, если те отступят от демократии.

Об этом в интервью Financial Times заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу стать комиссаром, которая приведет троянских коней, которые активизируются через пять, десять или пятнадцать лет", - пояснила она.

Кос отметила, что Еврокомиссия конкретизирует такие идеи, как "переходный период", который является своего рода испытательным сроком и гарантиями. Сейчас дискуссии находятся на ранней стадии.

"Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться", - добавила еврокомиссар.

Эти настроения, отметила она, обусловлены опытом ЕС с премьером Венгрии Орбаном, который не раз ослаблял санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становится все более авторитарным в Венгрии, несмотря на попытки Брюсселя давить на него, удерживая средства ЕС.

Что предшествовало?

Ранее Кос заявила, что по итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие нормам ЕС, существуют все предпосылки для открытия переговорных кластеров до конца ноября.

По ее словам, переговорные кластеры по членству Украины в ЕС можно начать прорабатывать на техническом уровне, не дожидаясь, пока Венгрия отменит свое вето.

Отчет Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к Европейскому Союзу отмечает, что Киев достиг "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.

