Новости Расширение Евросоюза
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов

Испытательный срок для членства в ЕС. Что предлагают?

Для новых стран-членов Евросоюза могут ввести "испытательный срок" на несколько лет и исключить из союза, если те отступят от демократии.

Об этом в интервью Financial Times заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу стать комиссаром, которая приведет троянских коней, которые активизируются через пять, десять или пятнадцать лет", - пояснила она.

Читайте также: В правительстве Орбана сознательно нагнетают "антиукраинскую истерию", - МИД

Кос отметила, что Еврокомиссия конкретизирует такие идеи, как "переходный период", который является своего рода испытательным сроком и гарантиями. Сейчас дискуссии находятся на ранней стадии.

"Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться", - добавила еврокомиссар.

Эти настроения, отметила она, обусловлены опытом ЕС с премьером Венгрии Орбаном, который не раз ослаблял санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становится все более авторитарным в Венгрии, несмотря на попытки Брюсселя давить на него, удерживая средства ЕС.

Читайте: Членство в ЕС: Украина вошла в четверку самых успешных в реформах кандидатов, - Кос

Что предшествовало?

Читайте: Словакия не будет тормозить членство Украины в ЕС, - Фицо после встречи со Свириденко

членство в ЕС (1175) Евросоюз (17772) Кос Марта (30)
класно і правільно !!!

спеціально для України з бєспрєдєлом авторітарних какістократів

04.11.2025 17:23 Ответить
запізно прокинулись, мадьяри вже в ЕС
04.11.2025 17:29 Ответить
але ж ЗЄльона Україна ще ні

04.11.2025 17:39 Ответить
Україну під керівництвом зелених, вЄС не приймуть.
04.11.2025 17:45 Ответить
У вас вже є один диктатор- носоріг пуйла Віктор Орбан. Чому не виключили? Бо балаболи.
04.11.2025 17:30 Ответить
Перехід через рубікон
04.11.2025 18:05 Ответить
 
 