УКР
Новини Розширення Євросоюзу
712 9

У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

Випробувальний термін для членства в ЄС. Що пропонують?

Для нових країн-членів Євросоюзу можуть запровадити "випробувальний термін" на кілька років та виключити із боку, якщо ті відступлять від демократії.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу стати комісаркою, яка приведе троянських коней, що активізуються через п'ять, десять чи п'ятнадцять років", - пояснила вона.

Читайте також: В уряді Орбана свідомо нагнітають "антиукраїнську істерію", - МЗС

Кос зазначила, що Єврокомісія конкретизує такі ідеї, як "перехідний період", що є свого роду випробувальним терміном та гарантіями. Наразі дискусії перебувають на ранній стадії.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - додала єврокомісарка.

Ці настрою, зазначила вона, зумовлені досвідом ЄС з прем'єром Угорщини Орбаном, який не раз послаблював санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та стає дедалі більш авторитарним в Угорщині, попри спроби Брюсселя тиснути на нього, утримуючи кошти ЄС.

Читайте: Членство в ЄС: Україна увійшла до четвірки найуспішніших у реформах кандидатів, - Кос

Що передувало?

Читайте: Словаччина не гальмуватиме членство України в ЄС, - Фіцо після зустрічі зі Свириденко

Автор: 

членство в ЄС (1414) Євросоюз (14424) Кос Марта (30)
класно і правільно !!!

спеціально для України з бєспрєдєлом авторітарних какістократів

.
показати весь коментар
04.11.2025 17:23 Відповісти
запізно прокинулись, мадьяри вже в ЕС
показати весь коментар
04.11.2025 17:29 Відповісти
але ж ЗЄльона Україна ще ні

.
показати весь коментар
04.11.2025 17:39 Відповісти
Україну під керівництвом зелених, вЄС не приймуть.
показати весь коментар
04.11.2025 17:45 Відповісти
приймуть
показати весь коментар
04.11.2025 18:34 Відповісти
У вас вже є один диктатор- носоріг пуйла Віктор Орбан. Чому не виключили? Бо балаболи.
показати весь коментар
04.11.2025 17:30 Відповісти
Перехід через рубікон
показати весь коментар
04.11.2025 18:05 Відповісти
Венгрию со Словакией исключите для начала)
показати весь коментар
04.11.2025 18:47 Відповісти
Протестуйте цей "випробувальний термін" на Угорщині і Словенії...
показати весь коментар
04.11.2025 18:56 Відповісти
 
 