У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів
Для нових країн-членів Євросоюзу можуть запровадити "випробувальний термін" на кілька років та виключити із боку, якщо ті відступлять від демократії.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу стати комісаркою, яка приведе троянських коней, що активізуються через п'ять, десять чи п'ятнадцять років", - пояснила вона.
Кос зазначила, що Єврокомісія конкретизує такі ідеї, як "перехідний період", що є свого роду випробувальним терміном та гарантіями. Наразі дискусії перебувають на ранній стадії.
"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - додала єврокомісарка.
Ці настрою, зазначила вона, зумовлені досвідом ЄС з прем'єром Угорщини Орбаном, який не раз послаблював санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та стає дедалі більш авторитарним в Угорщині, попри спроби Брюсселя тиснути на нього, утримуючи кошти ЄС.
Що передувало?
- Раніше Кос заявила, що за підсумками процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність нормам ЄС, існують усі передумови для відкриття переговорних кластерів до кінця листопада.
- За її словами, переговорні кластери щодо членства України в ЄС можна почати опрацьовувати на технічному рівні, не чекаючи, поки Угорщина скасує своє вето.
- Звіт Європейської комісії про прогрес України на шляху до Європейського Союзу наголошує, що Київ досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
спеціально для України з бєспрєдєлом авторітарних какістократів
.
.