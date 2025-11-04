У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

Для нових країн-членів Євросоюзу можуть запровадити "випробувальний термін" на кілька років та виключити із боку, якщо ті відступлять від демократії.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу стати комісаркою, яка приведе троянських коней, що активізуються через п'ять, десять чи п'ятнадцять років", - пояснила вона.

Кос зазначила, що Єврокомісія конкретизує такі ідеї, як "перехідний період", що є свого роду випробувальним терміном та гарантіями. Наразі дискусії перебувають на ранній стадії.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - додала єврокомісарка.

Ці настрою, зазначила вона, зумовлені досвідом ЄС з прем'єром Угорщини Орбаном, який не раз послаблював санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та стає дедалі більш авторитарним в Угорщині, попри спроби Брюсселя тиснути на нього, утримуючи кошти ЄС.

Що передувало?

Раніше Кос заявила, що за підсумками процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність нормам ЄС, існують усі передумови для відкриття переговорних кластерів до кінця листопада.

За її словами, переговорні кластери щодо членства України в ЄС можна почати опрацьовувати на технічному рівні, не чекаючи, поки Угорщина скасує своє вето .

Звіт Європейської комісії про прогрес України на шляху до Європейського Союзу наголошує, що Київ досяг "обмеженого прогресу " у боротьбі з корупцією.

