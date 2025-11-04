Членство в ЄС: Україна увійшла до четвірки найуспішніших у реформах кандидатів, - Кос

Україна, поряд із Чорногорією, Албанією та Молдовою, увійшла до четвірки країн – кандидатів на членство в Євросоюзі, які протягом року здійснили найбільше реформ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звіту з розширення ЄС у Європарламенті 4 листопада.

Так, зазначається, що за швидкістю реалізації реформ серед держав-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, переконані в Єврокомісії.

"Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року", – зазначила Кос.

Єврокомісарка зауважила, що з огляду на темпи здійснення реформ деяких країн-кандидатів, "успішне розширення ЄС є цілком реалістичним найближчими роками".

Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року, Албанія – наприкінці 2027 року, Молдова та Україна – у 2028 році", – додала Кос.

Також вона наголосила, що "наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, що представили амбітні плани щодо завершення переговорів".

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

