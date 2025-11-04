РУС
Новости Членство Украины в ЕС
175 2

Членство в ЕС: Украина вошла в четверку самых успешных в реформах кандидатов, - Кос

Кос о членстве Украины в ЕС

Украина, наряду с Черногорией, Албанией и Молдовой, вошла в четверку стран-кандидатов на членство в Евросоюзе, которые в течение года провели наибольшее количество реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время презентации отчета по расширению ЕС в Европарламенте 4 ноября.

Так, отмечается, что по скорости реализации реформ среди государств-кандидатов в ЕС наиболее успешными в течение прошлого года были Черногория, Албания, Украина и Молдова, убеждены в Еврокомиссии.

"Черногория, Албания, Украина и Молдова особенно выделяются. Они наиболее продвинулись в реформах в течение прошлого года", – отметила Кос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговорные кластеры с Украиной могут открыть до конца ноября, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар отметила, что, учитывая темпы проведения реформ некоторых стран-кандидатов, "успешное расширение ЕС вполне реально в ближайшие годы".

Наши кандидаты имеют амбициозные цели. Черногория хочет завершить переговоры в конце 2026 года, Албания – в конце 2027 года, Молдова и Украина – в 2028 году", – добавила Кос.

Также она подчеркнула, что "следующий год станет моментом истины для всех стран-кандидатов, но особенно для тех, которые представили амбициозные планы по завершению переговоров".

Что предшествовало?

Читайте: Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент

Автор: 

реформы (3971) членство в ЕС (1169) Кос Марта (30)
тю, а хто там в Європі ще залишився поза ЄС, крім цих чотирьох країн ? хіба що Ватікан
04.11.2025 14:52 Ответить
04.11.2025 14:53 Ответить
 
 