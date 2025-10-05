Евродепутаты призвали начать переговоры с Молдовой, но об Украине не упомянули
Депутаты Европарламента из 19 стран ЕС обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом немедленно открыть переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатором обращения стал вице-президент Европарламента Виктор Нэгрэску.
В письме, которое подписали 55 евродепутатов, говорится о "решительном выборе народа Молдовы в пользу Европы" после недавних выборов. Европарламентарии отметили, что молдавское общество продемонстрировало демократическую устойчивость и желание интегрироваться в ЕС.
Авторы документа призвали Антониу Кошту внести вопрос о начале переговоров с Молдовой в повестку дня без проволочек. В тексте указано, что такой шаг станет "сильным сигналом поддержки реформ и стабильности региона".
Евродепутаты подчеркнули, что "Молдова выполнила свою часть работы", и теперь Евросоюз должен ответить конкретными действиями. Они назвали это "поворотным моментом", который требует решительной реакции ЕС.
В то же время в письме ни разу не упоминается Украина, которая находится на том же этапе переговорного процесса с ЕС.
Ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года. Она подчеркнула, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.
В то же время лидер партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.
Чому пишемо вже влада зЄМ - зЄльонскій-Єрмак-Міндіч
Память, про беркутню, що розстріляла на Майдані Небесну Сотню вимагає правдивого суду, а не отого цирку, від приблуд95!!
На питання в ВР депутата А. Герасімова, ця паскуда промичала на ізигє Еллочки Людоїдки, щось невнятне.
https://youtu.be/5VSt2QlA60g?si=hfd7PqzNEYmOywFA
АРТУР ГЕРАСИМОВ заявив це СВИРИДЕНКО прямо у Верховній Раді
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.