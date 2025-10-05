Евродепутаты призвали начать переговоры с Молдовой, но об Украине не упомянули

Депутаты Европарламента из 19 стран ЕС обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом немедленно открыть переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатором обращения стал вице-президент Европарламента Виктор Нэгрэску.

В письме, которое подписали 55 евродепутатов, говорится о "решительном выборе народа Молдовы в пользу Европы" после недавних выборов. Европарламентарии отметили, что молдавское общество продемонстрировало демократическую устойчивость и желание интегрироваться в ЕС.

Авторы документа призвали Антониу Кошту внести вопрос о начале переговоров с Молдовой в повестку дня без проволочек. В тексте указано, что такой шаг станет "сильным сигналом поддержки реформ и стабильности региона".

Евродепутаты подчеркнули, что "Молдова выполнила свою часть работы", и теперь Евросоюз должен ответить конкретными действиями. Они назвали это "поворотным моментом", который требует решительной реакции ЕС.

В то же время в письме ни разу не упоминается Украина, которая находится на том же этапе переговорного процесса с ЕС.

Ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года. Она подчеркнула, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.

В то же время лидер партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

