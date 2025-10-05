РУС
Евродепутаты призвали начать переговоры с Молдовой, но об Украине не упомянули

Депутаты Европарламента из 19 стран ЕС обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом немедленно открыть переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатором обращения стал вице-президент Европарламента Виктор Нэгрэску.

В письме, которое подписали 55 евродепутатов, говорится о "решительном выборе народа Молдовы в пользу Европы" после недавних выборов. Европарламентарии отметили, что молдавское общество продемонстрировало демократическую устойчивость и желание интегрироваться в ЕС.

Авторы документа призвали Антониу Кошту внести вопрос о начале переговоров с Молдовой в повестку дня без проволочек. В тексте указано, что такой шаг станет "сильным сигналом поддержки реформ и стабильности региона".

Евродепутаты подчеркнули, что "Молдова выполнила свою часть работы", и теперь Евросоюз должен ответить конкретными действиями. Они назвали это "поворотным моментом", который требует решительной реакции ЕС.

В то же время в письме ни разу не упоминается Украина, которая находится на том же этапе переговорного процесса с ЕС.

Ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года. Она подчеркнула, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.

В то же время лидер партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

+13
Віслюча корупційна стайня стає токсичною у світі.
05.10.2025 19:35
+13
05.10.2025 19:38
+10
Поки зелена гнида смокче у пуйла, згідно оманського договорняка.
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.
05.10.2025 19:37
ну правильно. У Молдови ж нема спірних територій. А Україна нехай ще повоює.
05.10.2025 19:35
05.10.2025 19:38
Чому у молдаван вийшло, а в українців в 2019 -ні?
05.10.2025 19:40
Вийло щчо?!! Що більшість голосів з діаспори, гостарбайтери і штукатури вирішують за місцеве молдаванське бидло ?!!
05.10.2025 20:00
навіщо ви ображаєте мешканців молдови? це вам від совдепії передалось чи від кацапні?
05.10.2025 20:11
Вийшло не бути такими безмозгими як ти у 2019 році.
05.10.2025 20:14
Віслюча корупційна стайня стає токсичною у світі.
05.10.2025 19:35
ЄРМАКА треба було туди послати ! Головного РИГА ( а може Татаров там головний - вПРочЄМ , какаяразніца) !!!
Чому пишемо вже влада зЄМ - зЄльонскій-Єрмак-Міндіч
05.10.2025 19:35
В час, коли ВИБОРОЦІ Європи стомлююються від рашистоЗМІ з поозповідями про ЄРМАКОМАРОДЕРАТ у Києві , голосують "за гречку" від пропутінсіьких партій, сцепцслужби Буратіно ведуть рятувальну компанію СПАСТІ КАШЕЛЬОК Буратіни - Міндіча!!!
05.10.2025 20:07
Пропоную Порошенку силами усіх патріотів заплатити Єрмакомарафету за демонстрацію "СЛУГИ НАРОДУ"-а соцопитування самі все зроблять чесно .
05.10.2025 20:11
дивно. може через Міндіча? він же в Європі зараз тусується. чи через Шурму?
05.10.2025 19:36
стефанішина ще не підготувала Оманських, з міндічем і шурмою бакановим єрмаком татаровим, ще не готові??
Память, про беркутню, що розстріляла на Майдані Небесну Сотню вимагає правдивого суду, а не отого цирку, від приблуд95!!
05.10.2025 19:36 Ответить
Цій стефанішиній немає коли працювати на благо держави - вона зайнята клепанням брехливих звинувачень проти П. О. Порошенка і до цього процесу залучила майже все своє відомство.
На питання в ВР депутата А. Герасімова, ця паскуда промичала на ізигє Еллочки Людоїдки, щось невнятне.
https://youtu.be/5VSt2QlA60g?si=hfd7PqzNEYmOywFA
АРТУР ГЕРАСИМОВ заявив це СВИРИДЕНКО прямо у Верховній Раді
05.10.2025 20:13 Ответить
Поки зелена гнида смокче у пуйла, згідно оманського договорняка.
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.
05.10.2025 19:37
знаєте чому зебіли не ******* закатані в бутлі помідори? бо голова в бутиль не влазе.
05.10.2025 19:41
Україна хай воює проти орків наразі,якщо вижеве побачимо.Не вижеае вам всім піз@да тоді.Доречі де Грузія зараз?
05.10.2025 19:41
Уже не интересно с какого входа кацапский солдат помоет свои сапоги в Атлантическом океане. Для Европы, как я понял, это не проблема! " Один раз не ******"
05.10.2025 19:42
05.10.2025 19:48
Оце Лозу опустили! Він хоч і мудень, аж світиться, але ж до рівня Зеленського йому ще падати й падати.
05.10.2025 20:26
А чому дивуватися? Молдоване обрали свій шлях до Європи, доказали що думають головою, а не сракою, коли переобрали проєвропейську партію Санду, а не якесь промоскальське прикольне лайно. Саме тому Молдова буде скоро в ЄС, а наш мудрий нарід і далі молитиметься на кремлівське проксі, яке здуру наобирали в 2019, яке вже перетворило Україну на недемократичну країну, де права людини та Конституція поставлені на паузу, а мудрий нарід все це хаває та готовий далі терпіти. Нащо в ЄС європейська Північна Корея під назвою Україна??? І тут або український нарід поумнішає та згадає що саме він джерело влади за Конституцією, а не ватноголова ЗЕлупа з його єрмачньой. Або країна повністю перетвориться на авторитарну клоаку, бо процес перетворення вже йде в турборежимі.
05.10.2025 19:51
Эти зетвари планомерно работают на уничтожение Украины и украинцев, какая нах Европа, она им нежно?
05.10.2025 19:52
В Україні гундосий побудував диктатуру, тому Європа нам не світить. А ви продовжуйте далі мовчати...
05.10.2025 19:52
Щоб поміняти одну лампочку треба четверо мольдован , а українець один ! Вирішує кількість . ЄС без Малдован ,це жоппа .
05.10.2025 19:54
А нафіга нам ЄС? щоб нам мусульманських мігрантів по квоті пересилили в кожний обласний центр.
05.10.2025 19:57
Радіємо за Молдову
05.10.2025 20:04
Радий за Молдову.І ганьба нам.
05.10.2025 20:05
Молдова ж не щит Європи, її можна і до себе прийняти. А Україну можна тримати й далі, як пса на прив'язі, кормлячи його обіцянками-цяцянками.
05.10.2025 20:11
Дякуйте 73 відсотків зебілів за їх фатальний вибір у 2019 році, за реванш антимайдану в Україні
05.10.2025 20:12
Нажаль немає змоги поставити 1000000 лайків.
05.10.2025 20:19
Ти ще не вдавивсь? Бо платять?
05.10.2025 20:26
Якби не війна, Україна зєлєнскава була б ізольована і під санкціями, через корупцію і беззаконня
05.10.2025 20:28
 
 