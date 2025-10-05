УКР
Новини
2 236 37

Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали

ЄС підтримав Молдову, Україну не згадали

Депутати Європарламенту з 19 країн ЄС звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти із закликом негайно відкрити переговори про вступ Молдови до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  ініціатором звернення став віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску.

У листі, який підписали 55 євродепутатів, йдеться про "рішучий вибір народу Молдови на користь Європи" після нещодавніх виборів. Європарламентарі наголосили, що молдовське суспільство продемонструвало демократичну стійкість і бажання інтегруватися до ЄС.

Автори документа закликали Антоніу Кошту внести питання про початок переговорів із Молдовою до порядку денного без зволікань. У тексті зазначено, що такий крок стане "сильним сигналом підтримки реформ і стабільності регіону".

Євродепутати наголосили, що "Молдова виконала свою частину роботи", і тепер Євросоюз має відповісти конкретними діями. Вони назвали це "поворотним моментом", який вимагає рішучої реакції ЄС.

Водночас у листі жодного разу не згадується Україна, яка перебуває на тому ж етапі переговорного процесу з ЄС.

Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року. Вона наголосила, що  розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.

Водночас лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.

Молдова Україна Євросоюз
Топ коментарі
+16
Віслюча корупційна стайня стає токсичною у світі.
показати весь коментар
05.10.2025 19:35 Відповісти
+15
Поки зелена гнида смокче у пуйла, згідно оманського договорняка.
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.
показати весь коментар
05.10.2025 19:37 Відповісти
+15
показати весь коментар
05.10.2025 19:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ну правильно. У Молдови ж нема спірних територій. А Україна нехай ще повоює.
показати весь коментар
05.10.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 19:38 Відповісти
Чому у молдаван вийшло, а в українців в 2019 -ні?
показати весь коментар
05.10.2025 19:40 Відповісти
Вийло щчо?!! Що більшість голосів з діаспори, гостарбайтери і штукатури вирішують за місцеве молдаванське бидло ?!!
показати весь коментар
05.10.2025 20:00 Відповісти
навіщо ви ображаєте мешканців молдови? це вам від совдепії передалось чи від кацапні?
показати весь коментар
05.10.2025 20:11 Відповісти
Вийшло не бути такими безмозгими як ти у 2019 році.
показати весь коментар
05.10.2025 20:14 Відповісти
ЄРМАКА треба було туди послати ! Головного РИГА ( а може Татаров там головний - вПРочЄМ , какаяразніца) !!!
Чому пишемо вже влада зЄМ - зЄльонскій-Єрмак-Міндіч
показати весь коментар
05.10.2025 19:35 Відповісти
В час, коли ВИБОРОЦІ Європи стомлююються від рашистоЗМІ з поозповідями про ЄРМАКОМАРОДЕРАТ у Києві , голосують "за гречку" від пропутінсіьких партій, сцепцслужби Буратіно ведуть рятувальну компанію СПАСТІ КАШЕЛЬОК Буратіни - Міндіча!!!
показати весь коментар
05.10.2025 20:07 Відповісти
Пропоную Порошенку силами усіх патріотів заплатити Єрмакомарафету за демонстрацію "СЛУГИ НАРОДУ"-а соцопитування самі все зроблять чесно .
показати весь коментар
05.10.2025 20:11 Відповісти
дивно. може через Міндіча? він же в Європі зараз тусується. чи через Шурму?
показати весь коментар
05.10.2025 19:36 Відповісти
стефанішина ще не підготувала Оманських, з міндічем і шурмою бакановим єрмаком татаровим, ще не готові??
Память, про беркутню, що розстріляла на Майдані Небесну Сотню вимагає правдивого суду, а не отого цирку, від приблуд95!!
показати весь коментар
05.10.2025 19:36 Відповісти
Цій стефанішиній немає коли працювати на благо держави - вона зайнята клепанням брехливих звинувачень проти П. О. Порошенка і до цього процесу залучила майже все своє відомство.
На питання в ВР депутата А. Герасімова, ця паскуда промичала на ізигє Еллочки Людоїдки, щось невнятне.
https://youtu.be/5VSt2QlA60g?si=hfd7PqzNEYmOywFA
АРТУР ГЕРАСИМОВ заявив це СВИРИДЕНКО прямо у Верховній Раді
показати весь коментар
05.10.2025 20:13 Відповісти
Лукаш, тягнула стефанішину в Секретаріат КМУ, аж вуха у тої тріщали!
Кадровики з КМУ, можуть це підтвердити, якщо їх ще не виперли, оті «новаї абличчя» Оманських з 2019 року ???!!!
показати весь коментар
05.10.2025 20:40 Відповісти
Поки зелена гнида смокче у пуйла, згідно оманського договорняка.
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.
показати весь коментар
05.10.2025 19:37 Відповісти
Я не дуже з Вами погоджуюсь - своїм боневтікством вони загубили життями та звитягами ЗСУ та українців більше мільйона цапів , ну й саму рашку довели до економічного колапсу
Я думаюу зЄМовлади два шляхи , щоб Кремль вибачив
один- ПРЕМОГА РАШИСТОПАРТІЇ НА ВИБОРАХ ( малоймовірно)
другий - рятувати с вої офшори стільки скільки ще можливо їх набивати .

Генерал- лейтенант СБУ Омельченко каже, що Голова СБУ не відповідає за слідчі органи СБУ ... Це про війну СБУ- САП та НАБУ...
Слух пішов що Буданова ніби ******** в ОПУ до відставки, а насправді він теж генерал на голці компромату від ОПУнарні ...
Тобто, або вини компроматними генералами виграють вибори або упжджують до офшорних країн
показати весь коментар
05.10.2025 20:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zCsKn37nFMo&t=328s
показати весь коментар
05.10.2025 20:42 Відповісти
знаєте чому зебіли не ******* закатані в бутлі помідори? бо голова в бутиль не влазе.
показати весь коментар
05.10.2025 19:41 Відповісти
Україна хай воює проти орків наразі,якщо вижеве побачимо.Не вижеае вам всім піз@да тоді.Доречі де Грузія зараз?
показати весь коментар
05.10.2025 19:41 Відповісти
Уже не интересно с какого входа кацапский солдат помоет свои сапоги в Атлантическом океане. Для Европы, как я понял, это не проблема! " Один раз не ******"
показати весь коментар
05.10.2025 19:42 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 19:48 Відповісти
Оце Лозу опустили! Він хоч і мудень, аж світиться, але ж до рівня Зеленського йому ще падати й падати.
показати весь коментар
05.10.2025 20:26 Відповісти
А чому дивуватися? Молдоване обрали свій шлях до Європи, доказали що думають головою, а не сракою, коли переобрали проєвропейську партію Санду, а не якесь промоскальське прикольне лайно. Саме тому Молдова буде скоро в ЄС, а наш мудрий нарід і далі молитиметься на кремлівське проксі, яке здуру наобирали в 2019, яке вже перетворило Україну на недемократичну країну, де права людини та Конституція поставлені на паузу, а мудрий нарід все це хаває та готовий далі терпіти. Нащо в ЄС європейська Північна Корея під назвою Україна??? І тут або український нарід поумнішає та згадає що саме він джерело влади за Конституцією, а не ватноголова ЗЕлупа з його єрмачньой. Або країна повністю перетвориться на авторитарну клоаку, бо процес перетворення вже йде в турборежимі.
показати весь коментар
05.10.2025 19:51 Відповісти
Эти зетвари планомерно работают на уничтожение Украины и украинцев, какая нах Европа, она им нежно?
показати весь коментар
05.10.2025 19:52 Відповісти
В Україні гундосий побудував диктатуру, тому Європа нам не світить. А ви продовжуйте далі мовчати...
показати весь коментар
05.10.2025 19:52 Відповісти
Щоб поміняти одну лампочку треба четверо мольдован , а українець один ! Вирішує кількість . ЄС без Малдован ,це жоппа .
показати весь коментар
05.10.2025 19:54 Відповісти
А нафіга нам ЄС? щоб нам мусульманських мігрантів по квоті пересилили в кожний обласний центр.
показати весь коментар
05.10.2025 19:57 Відповісти
Радіємо за Молдову
показати весь коментар
05.10.2025 20:04 Відповісти
Радий за Молдову.І ганьба нам.
показати весь коментар
05.10.2025 20:05 Відповісти
Молдова ж не щит Європи, її можна і до себе прийняти. А Україну можна тримати й далі, як пса на прив'язі, кормлячи його обіцянками-цяцянками.
показати весь коментар
05.10.2025 20:11 Відповісти
Дякуйте 73 відсотків зебілів за їх фатальний вибір у 2019 році, за реванш антимайдану в Україні
показати весь коментар
05.10.2025 20:12 Відповісти
Нажаль немає змоги поставити 1000000 лайків.
показати весь коментар
05.10.2025 20:19 Відповісти
Ти ще не вдавивсь? Бо платять?
показати весь коментар
05.10.2025 20:26 Відповісти
Якби не війна, Україна зєлєнскава була б ізольована і під санкціями, через корупцію і беззаконня
показати весь коментар
05.10.2025 20:28 Відповісти
страшніше за все це - МАРОДЕРНЯ цим й користується...
показати весь коментар
05.10.2025 20:43 Відповісти
Простите ,вот сейчас я не согласна категорически
Это в мирной жизни КОРРУПЦИЯ ВЛАСТИ
Не угрожает жизни людей так страшно
А во время войны КОРРУПЦИЯ равняется СМЕРТИ
Коррупция во время войны- называется МАРОДЕРСТВОМ
Это самое подлое,
Что только может быть
И если все соглашаются
Жить в этой подлости
То может и не нужна Украина?
А зачем на планете нужна страна
Которая МИРИТСЯ С ВЛАСТЬЮ МАРОДЕРОВ?
Такого мародерства нет даже на россии
Я не понимаю - целей нашей войны с россией
От слова - СОВСЕМ!!!!
показати весь коментар
05.10.2025 20:58 Відповісти
Молдаване заслужили немного Европы.
показати весь коментар
05.10.2025 20:56 Відповісти
 
 