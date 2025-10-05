Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали

Депутати Європарламенту з 19 країн ЄС звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти із закликом негайно відкрити переговори про вступ Молдови до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатором звернення став віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску.

У листі, який підписали 55 євродепутатів, йдеться про "рішучий вибір народу Молдови на користь Європи" після нещодавніх виборів. Європарламентарі наголосили, що молдовське суспільство продемонструвало демократичну стійкість і бажання інтегруватися до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди не підтримують ідею пришвидшити переговори про членство України в ЄС

Автори документа закликали Антоніу Кошту внести питання про початок переговорів із Молдовою до порядку денного без зволікань. У тексті зазначено, що такий крок стане "сильним сигналом підтримки реформ і стабільності регіону".

Євродепутати наголосили, що "Молдова виконала свою частину роботи", і тепер Євросоюз має відповісти конкретними діями. Вони назвали це "поворотним моментом", який вимагає рішучої реакції ЄС.

Водночас у листі жодного разу не згадується Україна, яка перебуває на тому ж етапі переговорного процесу з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС прагне почати переговори про вступ України та Молдови попри вето Угорщини, - Financial Times

Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року. Вона наголосила, що розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.

Водночас лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.

Також читайте: Прем’єрка Данії різко відповіла Угорщині: "Україна заслуговує на повне членство в ЄС"

Більше читайте у нашому Telegram-каналі