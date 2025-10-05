Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали
Депутати Європарламенту з 19 країн ЄС звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти із закликом негайно відкрити переговори про вступ Молдови до Євросоюзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатором звернення став віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску.
У листі, який підписали 55 євродепутатів, йдеться про "рішучий вибір народу Молдови на користь Європи" після нещодавніх виборів. Європарламентарі наголосили, що молдовське суспільство продемонструвало демократичну стійкість і бажання інтегруватися до ЄС.
Автори документа закликали Антоніу Кошту внести питання про початок переговорів із Молдовою до порядку денного без зволікань. У тексті зазначено, що такий крок стане "сильним сигналом підтримки реформ і стабільності регіону".
Євродепутати наголосили, що "Молдова виконала свою частину роботи", і тепер Євросоюз має відповісти конкретними діями. Вони назвали це "поворотним моментом", який вимагає рішучої реакції ЄС.
Водночас у листі жодного разу не згадується Україна, яка перебуває на тому ж етапі переговорного процесу з ЄС.
Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року. Вона наголосила, що розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.
Водночас лідер партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому пишемо вже влада зЄМ - зЄльонскій-Єрмак-Міндіч
Память, про беркутню, що розстріляла на Майдані Небесну Сотню вимагає правдивого суду, а не отого цирку, від приблуд95!!
На питання в ВР депутата А. Герасімова, ця паскуда промичала на ізигє Еллочки Людоїдки, щось невнятне.
https://youtu.be/5VSt2QlA60g?si=hfd7PqzNEYmOywFA
АРТУР ГЕРАСИМОВ заявив це СВИРИДЕНКО прямо у Верховній Раді
Кадровики з КМУ, можуть це підтвердити, якщо їх ще не виперли, оті «новаї абличчя» Оманських з 2019 року ???!!!
Ніякого шансу не тільки на вступ у ЄС а і збереження України, не має.
Я думаюу зЄМовлади два шляхи , щоб Кремль вибачив
один- ПРЕМОГА РАШИСТОПАРТІЇ НА ВИБОРАХ ( малоймовірно)
другий - рятувати с вої офшори стільки скільки ще можливо їх набивати .
Генерал- лейтенант СБУ Омельченко каже, що Голова СБУ не відповідає за слідчі органи СБУ ... Це про війну СБУ- САП та НАБУ...
Слух пішов що Буданова ніби ******** в ОПУ до відставки, а насправді він теж генерал на голці компромату від ОПУнарні ...
Тобто, або вини компроматними генералами виграють вибори або упжджують до офшорних країн
Это в мирной жизни КОРРУПЦИЯ ВЛАСТИ
Не угрожает жизни людей так страшно
А во время войны КОРРУПЦИЯ равняется СМЕРТИ
Коррупция во время войны- называется МАРОДЕРСТВОМ
Это самое подлое,
Что только может быть
И если все соглашаются
Жить в этой подлости
То может и не нужна Украина?
А зачем на планете нужна страна
Которая МИРИТСЯ С ВЛАСТЬЮ МАРОДЕРОВ?
Такого мародерства нет даже на россии
Я не понимаю - целей нашей войны с россией
От слова - СОВСЕМ!!!!