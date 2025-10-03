УКР
Новини Вступ України до ЄС
Нідерланди не підтримують ідею пришвидшити переговори про членство України в ЄС

Нідерланди виступили проти скасування одноголосності

Амстердам виступає проти зміни правил голосування в ЄС. За словами прем’єра Діка Схоофа, майбутнє України в Євросоюзі можливе лише з дотриманням принципу одноголосності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть  DW і Trouw.nl.

Після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, Схооф заявив,  що Нідерланди не підтримують ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти прискорити переговори про вступ України через скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів.

"Майбутнє Молдови та України - в ЄС, але змінювати правила - це не той шлях, яким слід іти", - наголосив Схооф.

Він додав, що його країна проти  відмови від права вето, навіть якщо це дасть Україні пріоритет у вступі. Схооф наголосив,  що Нідерланди продовжують дотримуватися Копенгагенських критеріїв, які закріплюють одностайне ухвалення рішень.

Будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами. Схооф додав, що цінує ініціативу Кошти, однак вважає, що реальний спосіб просування - посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - зазначив Схооф. Він додав, що вже пояснив українському лідеру свою позицію і планує зробити це кілька разів найближчим часом.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта напередодні заявив, що Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС прагне почати переговори про вступ України та Молдови попри вето Угорщини, - Financial Times

Топ коментарі
+11
Вони усi пло черзi говорять щось гарне, тiльки щоб потiм заявляти щось ось таке. Працюють по черзi: щось в пiдтримку, потiм щось протилежне. Театральний перформанс...
показати весь коментар
03.10.2025 07:07 Відповісти
+7
Принцип одноголосності не має нічого спільного з
демократією .

Демократія - підпорядкування меншості більшості .
показати весь коментар
03.10.2025 07:29 Відповісти
+6
Це рух моркви на мотузці в повітрі перед осликом аби йшов вперед не дивлячісь під ноги.
Не уявляю в чому саме вони вишукують привід для самоповаги, коли ведуть себе настільки цинічно по відношенню до народу України, який стікає кров'ю?!
показати весь коментар
03.10.2025 07:14 Відповісти
Я думаю Захiд зараз пiд впливом глобалiстiв (зi США), уряди таких країн як Нiдерланди чи Канада не самостiйнi у приняттi рiшень...
показати весь коментар
03.10.2025 07:22 Відповісти
Идиот
показати весь коментар
03.10.2025 07:34 Відповісти
Коаліція озабочених, потужний гарант безпеки оманського віслючка.
показати весь коментар
03.10.2025 07:21 Відповісти
Цей "член" є праворадикальним популістом, лайт версія Орбана та Навроцього.
показати весь коментар
03.10.2025 08:06 Відповісти
Ну і дурааак……
показати весь коментар
03.10.2025 07:14 Відповісти
Ні НАТО ні ЕС у нас не буде. Є Швеція та Фіндяндія, а є проблемні унтермеші, за яких просив сам Путін. Гарна новина тількі одна - НАТО перетворюється в купу лайна.
показати весь коментар
03.10.2025 07:20 Відповісти
Вам треба будувати полiтичну та мiлiтарну органiзацiї навкруги України. Авторитету країни зараз достатньо щоб об'єднати Схiдну європу, Скандинавiю, та може Британiю...
показати весь коментар
03.10.2025 07:25 Відповісти
А тi шавки наприкiнцi сами прийдуть приєднатися...
показати весь коментар
03.10.2025 07:26 Відповісти
Звичайно, така система не має сенсу!
показати весь коментар
03.10.2025 07:39 Відповісти
Я вам скажу що таке "одноголосність" єйропейці: совок.
показати весь коментар
03.10.2025 07:47 Відповісти
Саме так -совок ,одноголосність родом звідти .
показати весь коментар
03.10.2025 07:56 Відповісти
А в ********** одноголосність притаманна
органам диктаторської влади рашки .
показати весь коментар
03.10.2025 08:19 Відповісти
Дік-ти просто dick.
показати весь коментар
03.10.2025 08:01 Відповісти
Орбан передав естафету нідергландам. Мені цікаво одне - хто ті люди, що всім вертять?
показати весь коментар
03.10.2025 08:20 Відповісти
Україна ніколи не буде в ЄС чи НАТО. Такого і в планах не було. Україна потрібна як поле бою, сірв зона, "перша лінія оборони" - кому як більше подобається . З такими союзничками взагалі невідомо чи Україна буде.
показати весь коментар
03.10.2025 08:35 Відповісти
Навіть не можу визначитись, прем'єр Нідерландів Дік Схооф настільки дурний, чи настільки "демократ"? Відносно тої ж Голландії Кацапстан ************ веде гібридну війну (поки що), а він в збочену "демократію" грається.
показати весь коментар
03.10.2025 08:47 Відповісти
От просто цікаво, а всередині країни в них, в Нідерландах теж закони приймаються голосуванням "за" кожного члена парламенту в обох палатах, чи все ж таки у них демократія ?! Довбні! Яка взагалі хвора на голову людина цей принцип "одностайності" в ЄС пропхнула ?!
показати весь коментар
03.10.2025 08:49 Відповісти
 
 