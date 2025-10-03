Нідерланди не підтримують ідею пришвидшити переговори про членство України в ЄС

Амстердам виступає проти зміни правил голосування в ЄС. За словами прем’єра Діка Схоофа, майбутнє України в Євросоюзі можливе лише з дотриманням принципу одноголосності.

Про це пишуть DW і Trouw.nl.

Після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, Схооф заявив, що Нідерланди не підтримують ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти прискорити переговори про вступ України через скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів.

"Майбутнє Молдови та України - в ЄС, але змінювати правила - це не той шлях, яким слід іти", - наголосив Схооф.

Він додав, що його країна проти відмови від права вето, навіть якщо це дасть Україні пріоритет у вступі. Схооф наголосив, що Нідерланди продовжують дотримуватися Копенгагенських критеріїв, які закріплюють одностайне ухвалення рішень.

Будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами. Схооф додав, що цінує ініціативу Кошти, однак вважає, що реальний спосіб просування - посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - зазначив Схооф. Він додав, що вже пояснив українському лідеру свою позицію і планує зробити це кілька разів найближчим часом.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта напередодні заявив, що Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу.

