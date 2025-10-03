Нидерланды не поддерживают идею ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Амстердам выступает против изменения правил голосования в ЕС. По словам премьера Дика Схоофа, будущее Украины в Евросоюзе возможно лишь с соблюдением принципа единогласия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и Trouw.nl.

После встречи лидеров ЕС в Копенгагене, Схооф заявил, что Нидерланды не поддерживают инициативу главы Европейского совета Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины из-за отмены принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства голосов.

"Будущее Молдовы и Украины - в ЕС, но менять правила - это не тот путь, которым следует идти", - подчеркнул Схооф.

Он добавил, что его страна против отказа от права вето, даже если это даст Украине приоритет во вступлении. Схооф подчеркнул, что Нидерланды продолжают придерживаться Копенгагенских критериев, которые закрепляют единогласное принятие решений.

Любые изменения должны быть одобрены всеми государствами-членами. Схооф добавил, что ценит инициативу Кошты, однако считает, что реальный способ продвижения - усиление давления на Венгрию, которая блокирует переговоры.

"В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного отдаляется", - отметил Схооф. Он добавил, что уже объяснил украинскому лидеру свою позицию и планирует сделать это несколько раз в ближайшее время.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта накануне заявил, что Украина успешно провела ключевые реформы для вступления в ЕС. Следующее решение относительно движения вперед теперь на стороне Евросоюза.

