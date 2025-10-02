РУС
Украина выполнила реформы для ЕС: следующий шаг за Евросоюзом, - Кошта

Кошта о евроинтеграции Украины

Украина успешно провела ключевые реформы для вступления в ЕС. Следующее решение относительно движения вперед теперь на стороне Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта после завершения неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Копенгагене.

"Мы прокладываем путь Украины к членству в ЕС. Украина воплощает связанные со вступлением реформы и Еврокомиссия это признала. Настала очередь действовать Евросоюзу, поскольку расширение - основанный на заслугах процесс, а также потому, что расширение укрепит Европу", - сказал Кошта.

Во время международного саммита обсуждали ряд важных вопросов, в частности новый 19-й санкционный пакет, направленный против российских банков, теневого флота, криптовалюты и доходов от экспорта нефти.

Еще одной ключевой темой встречи стало предоставление Украине масштабной финансовой помощи замороженными российскими активами.

"Россия должна осознать, что партнеры Украины, в том числе и ЕС, имеют волю и возможность продолжать поддержку до установления длительного и справедливого мира", - отметил Кошта.

Що за "ключові реформи"? Хто скаже?
02.10.2025 08:43 Ответить
як це вони вирішили взяти Україну ??? а корупція, як тут смердюки постійно волають
02.10.2025 08:44 Ответить
Тут десь третина бюджету уходить в чиїсь нечисті руки, а, виявляється, всі реформи для вступу в ЄС виконані. Дивні твої справи господні.
02.10.2025 08:53 Ответить
яка третина, що ти ліпиш?
02.10.2025 09:01 Ответить
Кошта в долі, нарешті прохавав схему як грощі ЄС по карманах распіхати..піхати..піхаті...
02.10.2025 09:14 Ответить
 
 