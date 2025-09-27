РУС
Словакия высказала оговорки по поводу 19-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

На заседании послов ЕС 26 сентября Словакия выразила предостережение относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Об этом "Суспільному" сообщили несколько дипломатов ЕС, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, Братислава не заблокировала процесс окончательно, однако именно она выразила возражения.

"Не столько заблокировала, ведь это означало бы завершение процесса, но действительно именно это государство-член выразило возражения",- сказал дипломат ЕС.

Другой дипломат уточнил, что позиция Словакии была нечеткой и сопровождалась давлением в вопросах энергетики и автомобильного рынка. В то же время он предположил, что за спиной Братиславы может стоять Венгрия.

"Они шантажируют нас относительно других вещей. Причем было непонятно каких конкретно - речь шла в частности об энергетике, транспорте",- сказал собеседник.

По словам другого дипломата, вопросы по пакету санкций имеют "несколько государств-членов", поэтому работа продолжается, как и ожидалось.

Ранее сообщалось, что Словакия во время обсуждений нового пакета антироссийских санкций заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

Не заблокувала, а лише застереження, бо кацапська клешня в дупі не по плече, а лише по лікоть.
27.09.2025 01:51 Ответить
Застеригатель Фіцо ретельно аідпрацьовує парашне бабло яке покрито українською кровю.
27.09.2025 06:07 Ответить
Йому самому вже "застереження" було, тепер остерігається.
27.09.2025 07:35 Ответить
Мабуть хочу знову з письменником поспілкуватися...
27.09.2025 07:37 Ответить
А де наші політики, які мають діяти на міжнародній арені? Чому не розмовляли зі словаками? Знову всі винні і тільки не вони? Але що там можуть зробити корумповані прокурори, міністри оборони і чиновники Зелі, які тут накрали мільярди? Їх голови забиті іншими проблемами, як наприклад колишній посол в США, куди притулити свої гроші.
27.09.2025 07:53 Ответить
У чинної влади немає політиків; справжні політики зара або на пенсії, або у відставці.
27.09.2025 08:05 Ответить
Угорщина та Словаччина і гітлера підтримували,який там путлєр? Родинна справа...
27.09.2025 08:40 Ответить
 
 