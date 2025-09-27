Словакия высказала оговорки по поводу 19-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

На заседании послов ЕС 26 сентября Словакия выразила предостережение относительно принятия 19-го пакета санкций против России.

Об этом "Суспільному" сообщили несколько дипломатов ЕС, которые говорили на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, Братислава не заблокировала процесс окончательно, однако именно она выразила возражения.

"Не столько заблокировала, ведь это означало бы завершение процесса, но действительно именно это государство-член выразило возражения",- сказал дипломат ЕС.

Другой дипломат уточнил, что позиция Словакии была нечеткой и сопровождалась давлением в вопросах энергетики и автомобильного рынка. В то же время он предположил, что за спиной Братиславы может стоять Венгрия.

"Они шантажируют нас относительно других вещей. Причем было непонятно каких конкретно - речь шла в частности об энергетике, транспорте",- сказал собеседник.

По словам другого дипломата, вопросы по пакету санкций имеют "несколько государств-членов", поэтому работа продолжается, как и ожидалось.

Ранее сообщалось, что Словакия во время обсуждений нового пакета антироссийских санкций заблокировала ограничения, которые планирует ввести Европейский Союз.

