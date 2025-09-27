Словаччина висловила застереження щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

На засіданні послів ЄС 26 вересня Словаччина висловила застереження щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Про це "Суспільному" повідомили кілька дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами одного зі співрозмовників, Братислава не заблокувала процес остаточно, однак саме вона висловила заперечення.

"Не стільки заблокувала, адже це означало б завершення процесу, але справді саме ця держава-член висловила заперечення",- сказав дипломат ЄС.

Інший дипломат уточнив, що позиція Словаччини була нечіткою і супроводжувалася тиском у питаннях енергетики та автомобільного ринку. Водночас він припустив, що за спиною Братислави може стояти Угорщина.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. При чому було незрозуміло яких конкретно - йшлося зокрема про енергетику, транспорт",- сказав співрозмовник.

За словами іншого дипломата, питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

Раніше повідомлялося, що Словаччина під час обговорень нового пакета антиросійських санкцій заблокувала обмеження, які планує запровадити Європейський Союз.

