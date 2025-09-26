ЄС хоче схвалити санкції проти РФ простою більшістю країн-учасниць в обхід Угорщини, - Politico
Єврокомісія пропонує змінити правила продовження санкцій проти Росії на кваліфіковану більшість країн ЄС, щоб обійти можливе блокування Угорщиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"У новому документі Єврокомісії пропонувалося змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість. Це потрібно для того, щоб зменшити ризик блокування Угорщиною цього процесу", - пише видання.
Санкції ЄС проти третіх країн, зокрема Росії, ухвалює Рада ЄС. Для їх запровадження потрібна одноголосна підтримка всіх держав-членів, тобто будь-яка країна може заблокувати санкції або їхнє продовження, скориставшись правом вето.
Нагадаємо, раніше речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у рамках 19-го пакета санкцій проти РФ.
19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів Євросоюзу.
Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору -— повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.
Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на будь-які агресивні дії Москви й на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її повітряному простору та її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.
Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з якимись серйозними рішеннями, пов'язаними зі знищенням повітряних об'єктів РФ не тільки в повітряному просторі України, а й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше - намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з РФ.
Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: російські дрони та ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простір." (В. Портныков)
В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!"
Тобто, кожен "члєн" в НАТІ згоден повторити долю України.
Кожен європеєць про це мріє. Загинути в просторах Молочного шляху...
туркам похєр на те нато!
турки ******* всіх направо та наліво, як що вважають це за потрібне!
тому, кацапи раз полізли, втратили самоль і просрали арменію з карабахом.
а, поляки з балтійцями дочухаються до ракетної атаки.
і навіть тоді, обісраними, будуть вчергове обговорювати на консультаціях.