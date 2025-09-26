УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
863 12

ЄС хоче схвалити санкції проти РФ простою більшістю країн-учасниць в обхід Угорщини, - Politico

Санкції проти РФ

Єврокомісія пропонує змінити правила продовження санкцій проти Росії на кваліфіковану більшість країн ЄС, щоб обійти можливе блокування Угорщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"У новому документі Єврокомісії пропонувалося змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість. Це потрібно для того, щоб зменшити ризик блокування Угорщиною цього процесу", - пише видання.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Санкції ЄС проти третіх країн, зокрема Росії, ухвалює Рада ЄС. Для їх запровадження потрібна одноголосна підтримка всіх держав-членів, тобто будь-яка країна може заблокувати санкції або їхнє продовження, скориставшись правом вето.

Нагадаємо, раніше  речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила,  що Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у рамках 19-го пакета санкцій проти РФ.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів Євросоюзу.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору -— повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових санкцій проти Росії

Автор: 

Угорщина (2493) росія (67998) санкції (12767)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
І скільки років це буде обговорюватися?
показати весь коментар
26.09.2025 11:44 Відповісти
+4
Так отож. Але бюрократів хлібом не годуй - дай позасідати...
показати весь коментар
26.09.2025 12:03 Відповісти
+2
Туреччина є членом НАТО. Країна вступила до Альянсу 18 лютого 1952 року

туркам похєр на те нато!
турки ******* всіх направо та наліво, як що вважають це за потрібне!
тому, кацапи раз полізли, втратили самоль і просрали арменію з карабахом.
а, поляки з балтійцями дочухаються до ракетної атаки.
і навіть тоді, обісраними, будуть вчергове обговорювати на консультаціях.
показати весь коментар
26.09.2025 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І скільки років це буде обговорюватися?
показати весь коментар
26.09.2025 11:44 Відповісти
Іронія полягає в тому, що на це рішення ("змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість", Джерело: https://censor.net/ua/n3576291) потрібна згода... Угорщини!
показати весь коментар
26.09.2025 11:54 Відповісти
Так отож. Але бюрократів хлібом не годуй - дай позасідати...
показати весь коментар
26.09.2025 12:03 Відповісти
Визначаються упродовж 11 років московської війни ****** проти Мирної України! Шредер меркель саркозі берлусконі обама клінтон, і та далі … світові «визначальники» за гроші і своє положення у *********🤑🤑🤑
показати весь коментар
26.09.2025 12:18 Відповісти
"Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети та дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації з Північноатлантичним союзом практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті кращу координацію польських зусиль із НАТО, і таким чином у національному законодавстві Польщі буквально за день до великого нападу Росії на Україну з'явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність збройних сил країни.

Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на будь-які агресивні дії Москви й на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її повітряному простору та її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.

Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з якимись серйозними рішеннями, пов'язаними зі знищенням повітряних об'єктів РФ не тільки в повітряному просторі України, а й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше - намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з РФ.

Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: російські дрони та ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простір." (В. Портныков)
В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!"
показати весь коментар
26.09.2025 11:50 Відповісти
"В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!""

Тобто, кожен "члєн" в НАТІ згоден повторити долю України.
показати весь коментар
26.09.2025 12:01 Відповісти
ну не плохая впринципе доля, перемалывать ********* биомусор +***** черноморский лоханческий "флот" что те убьогли в новорацийск + плюс ****** 30% страт авиа) и хер знает сколько металолома совкового гусеничного именуемого танччиками и прочей лабуды аналоговнетной...а еще забыл за 2.5 месяца у***** 24% нпз,нате сейчас такое и не снилось пока что.)им еще раздупляться и раздупляться,впервую очередь в плане морали.
показати весь коментар
26.09.2025 12:07 Відповісти
А я вважаю - що краща доля була б - перемолоти флотилію марсіян між Сатурном та Венерою. Та притягти їхні корита для переплавки на заводах Ахметова.
Кожен європеєць про це мріє. Загинути в просторах Молочного шляху...
показати весь коментар
26.09.2025 12:31 Відповісти
Туреччина є членом НАТО. Країна вступила до Альянсу 18 лютого 1952 року

туркам похєр на те нато!
турки ******* всіх направо та наліво, як що вважають це за потрібне!
тому, кацапи раз полізли, втратили самоль і просрали арменію з карабахом.
а, поляки з балтійцями дочухаються до ракетної атаки.
і навіть тоді, обісраними, будуть вчергове обговорювати на консультаціях.
показати весь коментар
26.09.2025 12:14 Відповісти
Так так. Хоче змінити. Вже три роки хоче. Підіждемо ще три роки - може змінить.
показати весь коментар
26.09.2025 12:27 Відповісти
Хочете-Схвалюйте!!!! І не теребіть пісєчку!!!
показати весь коментар
26.09.2025 12:29 Відповісти
І заморозити допомогу ЄС угорському сміттю. Щоб не вважали себе занадто розумними, жити за рахунок двох карманів
показати весь коментар
26.09.2025 13:31 Відповісти
 
 