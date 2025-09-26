ЄС хоче схвалити санкції проти РФ простою більшістю країн-учасниць в обхід Угорщини, - Politico

Єврокомісія пропонує змінити правила продовження санкцій проти Росії на кваліфіковану більшість країн ЄС, щоб обійти можливе блокування Угорщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"У новому документі Єврокомісії пропонувалося змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість. Це потрібно для того, щоб зменшити ризик блокування Угорщиною цього процесу", - пише видання.

Санкції ЄС проти третіх країн, зокрема Росії, ухвалює Рада ЄС. Для їх запровадження потрібна одноголосна підтримка всіх держав-членів, тобто будь-яка країна може заблокувати санкції або їхнє продовження, скориставшись правом вето.

Нагадаємо, раніше речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у рамках 19-го пакета санкцій проти РФ.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів Євросоюзу.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору -— повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

