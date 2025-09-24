УКР
Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових санкцій проти Росії

зустріч міністрів країн Великої сімки

Міністри закордонних справ країн G7 провели зустріч на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, по підсумках якої заявили про посилення тиску санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Заяву зробили міністри закордонних справ країн "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.

"Ми висловили занепокоєння з приводу останніх порушень повітряного простору Росією в Естонії, Польщі та Румунії, які є неприйнятними і становлять загрозу міжнародній безпеці. Ми підкреслили нашу незмінну відданість спільній роботі над досягненням тривалого миру та сильної, незалежної, суверенної і процвітаючої України, продовжуючи координувати дії зі Сполученими Штатами з метою надання Україні надійних і достовірних гарантій безпеки. Ми обговорили питання про накладення додаткових економічних санкцій на Росію, включаючи вжиття заходів проти третіх країн, які сприяють її діям", - йдеться у заяві міністрів, оприлюдненій на сайті уряду Канади.

Очільники дипломатичних відомств також привітали триваючі дискусії між міністрами фінансів країн G7 щодо подальшого використання російських суверенних активів для підтримки України.

G-7 G7 (1099) санкції (12765)
Ви сидіть. А про що кіно? А, знов про море занепокоєння.
показати весь коментар
24.09.2025 21:48 Відповісти
 
 