Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових санкцій проти Росії
Міністри закордонних справ країн G7 провели зустріч на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, по підсумках якої заявили про посилення тиску санкційного тиску на Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Заяву зробили міністри закордонних справ країн "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.
"Ми висловили занепокоєння з приводу останніх порушень повітряного простору Росією в Естонії, Польщі та Румунії, які є неприйнятними і становлять загрозу міжнародній безпеці. Ми підкреслили нашу незмінну відданість спільній роботі над досягненням тривалого миру та сильної, незалежної, суверенної і процвітаючої України, продовжуючи координувати дії зі Сполученими Штатами з метою надання Україні надійних і достовірних гарантій безпеки. Ми обговорили питання про накладення додаткових економічних санкцій на Росію, включаючи вжиття заходів проти третіх країн, які сприяють її діям", - йдеться у заяві міністрів, оприлюдненій на сайті уряду Канади.
Очільники дипломатичних відомств також привітали триваючі дискусії між міністрами фінансів країн G7 щодо подальшого використання російських суверенних активів для підтримки України.
